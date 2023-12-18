Власти ЯНАО подстраховались от активности оппозиционного депутата

Власти Ноябрьска запретили парковку в центре из-за депутата Бондарчука

19 декабря 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Мэрия запретила ночную парковку в местах, где депутат ставил автомобили с агитплакатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Ноябрьска (ЯНАО) расставила дорожные знаки, запрещающие ночную парковку в местах, где в 2020 году депутат Александр Бондарчук ставил автомобили с агитплакатами. Об этом политик сообщил URA.RU. «В этом году везде установили данные знаки, где стояли мои агитационные автомобили в 2020 году», — сообщил депутат. Машины стояли практически во всех людных местах центра города: у Вечного огня, в детском парке, возле МФЦ, на перекрестках и на парковке у администрации. В этот раз в мэрии решили основательно подготовиться и практически по всему центру города запретили ночную парковку, что вызвало у жителей возмущение. «Вероятно, надеются на то, что если Бондарчук снова воспользуется такой идеей, то у него попросту не хватит ресурсов каждый вечер перегонять машины», — делится инсайдер в политтусовке. В администрацию Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что депутату городской думы Ноябрьска Александру Бондарчуку испортили предвыборную агитацию. Вандалы разрисовали плакаты политика, которые он размещал на автомобилях по городу.

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) расставила дорожные знаки, запрещающие ночную парковку в местах, где в 2020 году депутат Александр Бондарчук ставил автомобили с агитплакатами. Об этом политик сообщил URA.RU. «В этом году везде установили данные знаки, где стояли мои агитационные автомобили в 2020 году», — сообщил депутат. Машины стояли практически во всех людных местах центра города: у Вечного огня, в детском парке, возле МФЦ, на перекрестках и на парковке у администрации. В этот раз в мэрии решили основательно подготовиться и практически по всему центру города запретили ночную парковку, что вызвало у жителей возмущение. «Вероятно, надеются на то, что если Бондарчук снова воспользуется такой идеей, то у него попросту не хватит ресурсов каждый вечер перегонять машины», — делится инсайдер в политтусовке. В администрацию Ноябрьска агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что депутату городской думы Ноябрьска Александру Бондарчуку испортили предвыборную агитацию. Вандалы разрисовали плакаты политика, которые он размещал на автомобилях по городу.