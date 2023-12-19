Shot: звезду фильма «Елки» Елену Плаксину экстренно госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение школьных автобусов и машин скорой помощи. Курган, фельдшер, машина скорой помощи, скорая помощь
Врачи обнаружили у Плаксиной перитонит Фото:

Российскую актрису и звезду фильма «Елки» Елену Плаксину экстренно госпитализировали. У нее обнаружено воспаление брюшной полости, то есть перитонит. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Другими словами, у Плаксиной началось воспаление брюшной полости», — сообщает Shot. Воспаление могло привести к нарушению функций организма, а в последствии и к летальному исходу.

На данный момент врачи уже удалили Плаксиной аппендицит. Ее выписали из больницы, и она уже играет на сцене.

Ранее экстренную госпитализацию перенес российский продюсер Иосиф Пригожин. Причины пока неизвестны. Сам продюсер не раскрывал подробностей болезни.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российскую актрису и звезду фильма «Елки» Елену Плаксину экстренно госпитализировали. У нее обнаружено воспаление брюшной полости, то есть перитонит. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Другими словами, у Плаксиной началось воспаление брюшной полости», — сообщает Shot. Воспаление могло привести к нарушению функций организма, а в последствии и к летальному исходу. На данный момент врачи уже удалили Плаксиной аппендицит. Ее выписали из больницы, и она уже играет на сцене. Ранее экстренную госпитализацию перенес российский продюсер Иосиф Пригожин. Причины пока неизвестны. Сам продюсер не раскрывал подробностей болезни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...