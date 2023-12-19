Shot: звезду фильма «Елки» Елену Плаксину экстренно госпитализировали

Российскую актрису и звезду фильма «Елки» Елену Плаксину экстренно госпитализировали. У нее обнаружено воспаление брюшной полости, то есть перитонит. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Актрисе потребовалась срочная операция из-за начавшегося перитонита на фоне гангренозного аппендицита. Другими словами, у Плаксиной началось воспаление брюшной полости», — сообщает Shot. Воспаление могло привести к нарушению функций организма, а в последствии и к летальному исходу.
На данный момент врачи уже удалили Плаксиной аппендицит. Ее выписали из больницы, и она уже играет на сцене.
Ранее экстренную госпитализацию перенес российский продюсер Иосиф Пригожин. Причины пока неизвестны. Сам продюсер не раскрывал подробностей болезни.
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