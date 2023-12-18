18 декабря 2023

Участник «Евровидения» поможет восстанавливать храмы в Соликамске

Деньги от концерта Петра Елфимова пойдут на восстановление храмов в Соликамске
© Служба новостей «URA.RU»
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Рок-фестиваль «Кардиограмма». Екатеринбург, елфимов петр
Петр Елфимов ранее выступал на православном фестивале в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае пройдет серия концертов певца Петра Елфимова. Бывший солист ансамбля «Песняры», вокалист хэви-пауэр группы «Гран-Куражъ» и участник конкурса «Евровидение» 2009 года выступит в начале января в Кудымкаре, Соликамске и Перми, указано на официальной странице певца в соцсети «ВКонтакте». В Соликамской епархии отмечают, что собранные на концерте деньги пойдут на восстановление местных храмов.

«Концерт проходит по благословению главы Соликамской епархии Высокопреосвященного Зосимы архиепископа Соликамского и Чусовского при поддержке АНО „Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии“ и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Собранные средства пойдут на восстановление соликамских храмов», — говорится на странице епархии в соцсети «ВКонтакте».

Праздничные «Рождественские концерты» Петра Елфимова пройдут в сопровождении инструментального ансамбля Никиты Савостина и камерного оркестра «Орфей». В августе Елфимов выступал в Пермском крае на фестивале православной культуры «Свет Белогорья» у стен Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.

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В Пермском крае пройдет серия концертов певца Петра Елфимова. Бывший солист ансамбля «Песняры», вокалист хэви-пауэр группы «Гран-Куражъ» и участник конкурса «Евровидение» 2009 года выступит в начале января в Кудымкаре, Соликамске и Перми, указано на официальной странице певца в соцсети «ВКонтакте». В Соликамской епархии отмечают, что собранные на концерте деньги пойдут на восстановление местных храмов. «Концерт проходит по благословению главы Соликамской епархии Высокопреосвященного Зосимы архиепископа Соликамского и Чусовского при поддержке АНО „Центр культурно-просветительских программ Пермской митрополии“ и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Собранные средства пойдут на восстановление соликамских храмов», — говорится на странице епархии в соцсети «ВКонтакте». Праздничные «Рождественские концерты» Петра Елфимова пройдут в сопровождении инструментального ансамбля Никиты Савостина и камерного оркестра «Орфей». В августе Елфимов выступал в Пермском крае на фестивале православной культуры «Свет Белогорья» у стен Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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