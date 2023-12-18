В ЯНАО осудили мужчину за попытку убить собутыльника жестоким способом

В Надыме на шесть лет осудили мужчину, пытавшегося зарубить знакомого топором

19 декабря 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Нападавший нанес 18 ударов топором по собутыльнику Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Весной 2021 года осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после которого между ними возник конфликт. Вооружившись топором, он нанес потерпевшему один удар клинком топора по голове и не менее 18 ударов по направлению туловища, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

В Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Весной 2021 года осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после которого между ними возник конфликт. Вооружившись топором, он нанес потерпевшему один удар клинком топора по голове и не менее 18 ударов по направлению туловища, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.