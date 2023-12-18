18 декабря 2023

В ЯНАО осудили мужчину за попытку убить собутыльника жестоким способом

В Надыме на шесть лет осудили мужчину, пытавшегося зарубить знакомого топором
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
Нападавший нанес 18 ударов топором по собутыльнику Фото:

В Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Весной 2021 года осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после которого между ними возник конфликт. Вооружившись топором, он нанес потерпевшему один удар клинком топора по голове и не менее 18 ударов по направлению туловища, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.

Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.

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В Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа. «Весной 2021 года осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после которого между ними возник конфликт. Вооружившись топором, он нанес потерпевшему один удар клинком топора по голове и не менее 18 ударов по направлению туловища, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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