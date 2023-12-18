В ЯНАО осудили мужчину за попытку убить собутыльника жестоким способом

В Надыме (ЯНАО) суд назначил мужчине шесть лет колонии строгого режима за попытку убийства знакомого топором. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.
«Весной 2021 года осужденный распивал спиртные напитки со своим товарищем, после которого между ними возник конфликт. Вооружившись топором, он нанес потерпевшему один удар клинком топора по голове и не менее 18 ударов по направлению туловища, причинив тяжкий вред здоровью», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства.
Мужчина признан виновным по статье УК РФ «Покушение на убийство». На данный момент приговор суда еще не вступил в законную силу.
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