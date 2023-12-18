Правительство заберет часть полномочий у девяти свердловских городов

Депутаты заксобрания Свердловской области в первом чтении приняли проект закона, которые забирает часть градостроительных полномочий у девяти городов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Утверждать генпланы отныне будут в региональном правительстве, говорится в тексте документа.
Проект закона отбирает у властей Первоуральска, Арамиля, Среднеуральска, Ревды, Сысерти, Белоярского, Верхнего Дуброво, Полевского и Дегтярска возможность самостоятельно утверждать генеральные планы. Полномочия перейдут региональному минстрою. Официально депутаты объясняют изменения необходимостью развития Екатеринбургской агломерации.
За принятие законопроекта проголосовали 36 депутатов. Против высказались шесть депутатов от фракции КПРФ, еще двое воздержались.
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