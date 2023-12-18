Мать 13-летней «девочки-маугли» из Екатеринбурга пожаловалась на работу опеки

По мнению матери 13-летней девочки, которая никогда не училась и провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, изъятые из семьи дети часто погибают. Сейчас ее дочь сильно болеет из-за этого, рассказала журналистам женщина.
«У нас в России, так же как и за границей, идет массовое изъятие детей из семей. И они погибают после этого очень часто. Слишком часто. Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме», — пояснила екатеринбурженка «КП-Екатеринбург».
По ее информации, ребенок сейчас не выходит из состояния стресса. «У нее постоянная болезнь, температура под 39. У нее одна проблема на другую накладывается», — сообщила женщина.
Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу «девочки-маугли». По предварительной информации, ребенок жил в антисанитарных условиях, у него не было должного питания и одежды, а в школу девочка не ходила из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.
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