18 декабря 2023

Мать 13-летней «девочки-маугли» из Екатеринбурга пожаловалась на работу опеки

© Служба новостей «URA.RU»
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Опека забрала девочку, а мать проверяют прокуратура и СК (архивное фото) Фото:

По мнению матери 13-летней девочки, которая никогда не училась и провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, изъятые из семьи дети часто погибают. Сейчас ее дочь сильно болеет из-за этого, рассказала журналистам женщина.

«У нас в России, так же как и за границей, идет массовое изъятие детей из семей. И они погибают после этого очень часто. Слишком часто. Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме», — пояснила екатеринбурженка «КП-Екатеринбург».

По ее информации, ребенок сейчас не выходит из состояния стресса. «У нее постоянная болезнь, температура под 39. У нее одна проблема на другую накладывается», — сообщила женщина.

Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу «девочки-маугли». По предварительной информации, ребенок жил в антисанитарных условиях, у него не было должного питания и одежды, а в школу девочка не ходила из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.

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По мнению матери 13-летней девочки, которая никогда не училась и провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, изъятые из семьи дети часто погибают. Сейчас ее дочь сильно болеет из-за этого, рассказала журналистам женщина. «У нас в России, так же как и за границей, идет массовое изъятие детей из семей. И они погибают после этого очень часто. Слишком часто. Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме», — пояснила екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». По ее информации, ребенок сейчас не выходит из состояния стресса. «У нее постоянная болезнь, температура под 39. У нее одна проблема на другую накладывается», — сообщила женщина. Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу «девочки-маугли». По предварительной информации, ребенок жил в антисанитарных условиях, у него не было должного питания и одежды, а в школу девочка не ходила из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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