Мать 13-летней «девочки-маугли» из Екатеринбурга пожаловалась на работу опеки

19 декабря 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Опека забрала девочку, а мать проверяют прокуратура и СК (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По мнению матери 13-летней девочки, которая никогда не училась и провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, изъятые из семьи дети часто погибают. Сейчас ее дочь сильно болеет из-за этого, рассказала журналистам женщина. «У нас в России, так же как и за границей, идет массовое изъятие детей из семей. И они погибают после этого очень часто. Слишком часто. Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме», — пояснила екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». По ее информации, ребенок сейчас не выходит из состояния стресса. «У нее постоянная болезнь, температура под 39. У нее одна проблема на другую накладывается», — сообщила женщина. Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу «девочки-маугли». По предварительной информации, ребенок жил в антисанитарных условиях, у него не было должного питания и одежды, а в школу девочка не ходила из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.

По мнению матери 13-летней девочки, которая никогда не училась и провела всю жизнь среди могильных крестов в квартире, изъятые из семьи дети часто погибают. Сейчас ее дочь сильно болеет из-за этого, рассказала журналистам женщина. «У нас в России, так же как и за границей, идет массовое изъятие детей из семей. И они погибают после этого очень часто. Слишком часто. Начальница опеки сказала, что мечтает видеть меня в дурдоме», — пояснила екатеринбурженка «КП-Екатеринбург». По ее информации, ребенок сейчас не выходит из состояния стресса. «У нее постоянная болезнь, температура под 39. У нее одна проблема на другую накладывается», — сообщила женщина. Следственный комитет России по Свердловской области и прокуратура начали проверку по делу «девочки-маугли». По предварительной информации, ребенок жил в антисанитарных условиях, у него не было должного питания и одежды, а в школу девочка не ходила из-за того, что ее не отпускала из квартиры мать.