В Тюменской области частично перекрыли трассу на Омск

Из-за смертельного ДТП, где погибли два человека, под Заводоуковском частично перекрыли движение по федеральной трассе из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.
«Частично ограничено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском. На 91-м километре столкнулись „Фольксваген Поло“ и большегруз „Скания“. Погибли два человека из легкового авто. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу», — рассказали в УГИБДД.
Иномарку выбросило в кювет. В ней находились 27-летняя водитель и мужчина-пассажир. Они ехали в сторону Тюмени.
Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.
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