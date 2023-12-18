В Тюменской области частично перекрыли трассу на Омск

Из-за смертельной аварии частично ограничено движение по трассе из Тюмени в Омск

19 декабря 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Движение регулируют сотрудники ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за смертельного ДТП, где погибли два человека, под Заводоуковском частично перекрыли движение по федеральной трассе из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «Частично ограничено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском. На 91-м километре столкнулись „Фольксваген Поло“ и большегруз „Скания“. Погибли два человека из легкового авто. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу», — рассказали в УГИБДД. Иномарку выбросило в кювет. В ней находились 27-летняя водитель и мужчина-пассажир. Они ехали в сторону Тюмени. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную. Фото: УГИБДД по Тюменской области

Из-за смертельного ДТП, где погибли два человека, под Заводоуковском частично перекрыли движение по федеральной трассе из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «Частично ограничено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском. На 91-м километре столкнулись „Фольксваген Поло“ и большегруз „Скания“. Погибли два человека из легкового авто. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу», — рассказали в УГИБДД. Иномарку выбросило в кювет. В ней находились 27-летняя водитель и мужчина-пассажир. Они ехали в сторону Тюмени. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.