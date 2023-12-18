18 декабря 2023

В Тюменской области частично перекрыли трассу на Омск

Из-за смертельной аварии частично ограничено движение по трассе из Тюмени в Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение регулируют сотрудники ГИБДД Фото:

Из-за смертельного ДТП, где погибли два человека, под Заводоуковском частично перекрыли движение по федеральной трассе из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

«Частично ограничено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском. На 91-м километре столкнулись „Фольксваген Поло“ и большегруз „Скания“. Погибли два человека из легкового авто. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу», — рассказали в УГИБДД.

Иномарку выбросило в кювет. В ней находились 27-летняя водитель и мужчина-пассажир. Они ехали в сторону Тюмени.

Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.

Фото:

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Из-за смертельного ДТП, где погибли два человека, под Заводоуковском частично перекрыли движение по федеральной трассе из Тюмени в Омск. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД региона. «Частично ограничено движение по федеральной трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском. На 91-м километре столкнулись „Фольксваген Поло“ и большегруз „Скания“. Погибли два человека из легкового авто. По предварительной информации, машина выехала на встречную полосу», — рассказали в УГИБДД. Иномарку выбросило в кювет. В ней находились 27-летняя водитель и мужчина-пассажир. Они ехали в сторону Тюмени. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме, по одной полосе в двух направлениях. Автоинспекторы регулируют движением вручную.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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