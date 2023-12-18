18 декабря 2023

Рынок управления многоквартирными домами в ЯНАО не обладает стабильностью

В ЯНАО собственники полутора тысяч домов сменили управляющие компании
© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
В ЯНАО принято 1567 заявлений от собственников многоквартирных домов о смене УК Фото:

В ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался, считает заместитель губернатора округа Сергей Карасев.

«В ЯНАО принято 1567 заявлений от собственников многоквартирных домов о смене управляющих компаний. Рынок деятельности по управлению жилищным фондом на территории ЯНАО не совсем стабилизировался», — сообщил Сергей Карасев на пресс-конференции, эфир которой транслировался в социальной сети «ВКонтакте».

Он пояснил, что жители округа при смене УК ориентируются в основном на цены, по которым им оказывается комплекс коммунальных услуг, но дешевизна не обязательно говорит о качестве. Карасев рекомендовал ямальцам ориентироваться на имидж той или иной компании на территории округа.

В течение года по обращению граждан было выявлено 411 нарушений прав собственников со стороны УК. Сумма штрафов по нарушениям составила около четырех миллионов рублей.

На действия управляющей компании можно подать жалобу в Роспотребнадзор. По решению общего собрания собственников жилья, УК можно сменить, но не ранее чем через год.

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В ЯНАО за текущий год более полутора тысяч многоквартирных домов сменили управляющие компании по решению собственников. Это говорит о том, что рынок по управлению жилфондом на Ямале не стабилизировался, считает заместитель губернатора округа Сергей Карасев. «В ЯНАО принято 1567 заявлений от собственников многоквартирных домов о смене управляющих компаний. Рынок деятельности по управлению жилищным фондом на территории ЯНАО не совсем стабилизировался», — сообщил Сергей Карасев на пресс-конференции, эфир которой транслировался в социальной сети «ВКонтакте». Он пояснил, что жители округа при смене УК ориентируются в основном на цены, по которым им оказывается комплекс коммунальных услуг, но дешевизна не обязательно говорит о качестве. Карасев рекомендовал ямальцам ориентироваться на имидж той или иной компании на территории округа. В течение года по обращению граждан было выявлено 411 нарушений прав собственников со стороны УК. Сумма штрафов по нарушениям составила около четырех миллионов рублей. На действия управляющей компании можно подать жалобу в Роспотребнадзор. По решению общего собрания собственников жилья, УК можно сменить, но не ранее чем через год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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