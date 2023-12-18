Продавец уверяет, что олень домашний
В Перми выставили на продажу живого оленя. Продавец уверяет, что животное домашнее и может участвовать в фотосессиях. Цена составляет 120 тысяч рублей.
«Продам оленя, доморощенный. Возраст — 2,5 года, крупный, кастрирован. Ходит на поводке, участвует в фотосессиях», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Продавец уточняет, что олень питается сеном, дробленым зерном, ягелем и вениками. Также он спокойно пасется на длинной веревке.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают ферму с овечьим стадом. Стоимость актива составляет 5,5 млн рублей.
Домашний олень спокойно пасется на длинном поводке
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