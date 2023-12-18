18 декабря 2023

Пермякам для фотосессий предлагают купить оленя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, зоопарк, ограждение, клетка, дикое животное
Продавец уверяет, что олень домашний Фото:

В Перми выставили на продажу живого оленя. Продавец уверяет, что животное домашнее и может участвовать в фотосессиях. Цена составляет 120 тысяч рублей.

«Продам оленя, доморощенный. Возраст — 2,5 года, крупный, кастрирован. Ходит на поводке, участвует в фотосессиях», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что олень питается сеном, дробленым зерном, ягелем и вениками. Также он спокойно пасется на длинной веревке.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают ферму с овечьим стадом. Стоимость актива составляет 5,5 млн рублей.

Домашний олень спокойно пасется на длинном поводке
Домашний олень спокойно пасется на длинном поводке
Фото:

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В Перми выставили на продажу живого оленя. Продавец уверяет, что животное домашнее и может участвовать в фотосессиях. Цена составляет 120 тысяч рублей. «Продам оленя, доморощенный. Возраст — 2,5 года, крупный, кастрирован. Ходит на поводке, участвует в фотосессиях», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что олень питается сеном, дробленым зерном, ягелем и вениками. Также он спокойно пасется на длинной веревке. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продают ферму с овечьим стадом. Стоимость актива составляет 5,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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