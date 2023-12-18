Пермский СУ СК раскрыл подробности задержания маньяка, укушенного девушкой

Задержанного за нападение на девушку пермяка подозревают в попытке изнасилования

19 декабря 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Следствие намерено ходатайствовать о помещении предполагаемого преступника под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми мужчину, совершившего нападение на девушку, подозревают в изнасиловании. Об этом в Telegram сообщает СУ СК по Пермскому краю. По данным ведомства, нападавшим является житель краевой столицы 1989 года рождения. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления. «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Подозреваемый в совершенном преступлении установлен. Им является ранее судимый за грабеж и аналогичное преступление житель Перми 1989 года рождения», — уточняет ведомство. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. URA.RU писало, что нападение на пермячку было совершено в ночь на 18 декабря в Дзержинском районе Перми. Злоумышленник, угрожая пермячке убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После нападения он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшей удалось опознать предполагаемого преступника по укусу — во время нападения горожанка укусила своего обидчика и вырвалась из рук маньяка.

В Перми мужчину, совершившего нападение на девушку, подозревают в изнасиловании. Об этом в Telegram сообщает СУ СК по Пермскому краю. По данным ведомства, нападавшим является житель краевой столицы 1989 года рождения. Ранее он был судим за совершение аналогичного преступления. «Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. „б“ ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Подозреваемый в совершенном преступлении установлен. Им является ранее судимый за грабеж и аналогичное преступление житель Перми 1989 года рождения», — уточняет ведомство. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. URA.RU писало, что нападение на пермячку было совершено в ночь на 18 декабря в Дзержинском районе Перми. Злоумышленник, угрожая пермячке убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После нападения он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Пострадавшей удалось опознать предполагаемого преступника по укусу — во время нападения горожанка укусила своего обидчика и вырвалась из рук маньяка.