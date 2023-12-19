ЕС ввел во внешнюю торговлю правило «No Russia»

В новом пакете антироссийских санкций от Евросоюза впервые появилось правило «No Russia». Оно запрещает реэкспорт определенных чувствительных продуктов в РФ или в другую страну для использования в России.
«Совет ЕС обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к „партнерским“, прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России», — передает РБК. Все контракты должны перейти на «No Russia» к 20 марту 2024 года, однако уже сейчас заключаются новые договоры по обновленному правилу.
Страна не должна писать «No Russia» только в одном случае — если товар из Европы поставляется в США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию. Ограниченная распространяются на продвинутые технологические товары, которые используются в ВС РФ, авиационные товары, авиационное топливо и стрелковое оружие.
Новый санкционный пакет уже утвержден. URA.RU подробно рассказывало про то, что вошло в него. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отмечал, что новые ограничения вряд ли повлияют на экономику РФ, передает RT.
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