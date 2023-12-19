ЕС ввел во внешнюю торговлю правило «No Russia»

19 декабря 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Европа огранивает пути параллельного импорта для России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В новом пакете антироссийских санкций от Евросоюза впервые появилось правило «No Russia». Оно запрещает реэкспорт определенных чувствительных продуктов в РФ или в другую страну для использования в России. «Совет ЕС обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к „партнерским“, прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России», — передает РБК. Все контракты должны перейти на «No Russia» к 20 марту 2024 года, однако уже сейчас заключаются новые договоры по обновленному правилу. Новость по теме Володин раскрыл, сколько потеряли ушедшие из России западные компании Страна не должна писать «No Russia» только в одном случае — если товар из Европы поставляется в США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию. Ограниченная распространяются на продвинутые технологические товары, которые используются в ВС РФ, авиационные товары, авиационное топливо и стрелковое оружие. Новый санкционный пакет уже утвержден. URA.RU подробно рассказывало про то, что вошло в него. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отмечал, что новые ограничения вряд ли повлияют на экономику РФ, передает RT.

В новом пакете антироссийских санкций от Евросоюза впервые появилось правило «No Russia». Оно запрещает реэкспорт определенных чувствительных продуктов в РФ или в другую страну для использования в России. «Совет ЕС обязал экспортеров европейских товаров в контрактах на поставку определенных чувствительных продуктов в третьи страны, не относящиеся к „партнерским“, прописывать условие, запрещающее реэкспорт в Россию или в другую страну для использования в России», — передает РБК. Все контракты должны перейти на «No Russia» к 20 марту 2024 года, однако уже сейчас заключаются новые договоры по обновленному правилу. Страна не должна писать «No Russia» только в одном случае — если товар из Европы поставляется в США, Великобританию, Японию, Южную Корею, Австралию, Канаду, Новую Зеландию, Норвегию и Швейцарию. Ограниченная распространяются на продвинутые технологические товары, которые используются в ВС РФ, авиационные товары, авиационное топливо и стрелковое оружие. Новый санкционный пакет уже утвержден. URA.RU подробно рассказывало про то, что вошло в него. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов отмечал, что новые ограничения вряд ли повлияют на экономику РФ, передает RT.