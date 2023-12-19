Володин раскрыл, сколько потеряли ушедшие из России западные компании

Володин: 103 миллиарда долларов потеряли западные компании, ушедшие из России

19 декабря 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

По итогам 2023 года экономика России вырастет на 3%, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале, уточнив, что по итогам 2023 года ВВП РФ вырастет на 3% Он отметил, что в течение полугода в странах Европы ожидается падение экономики. По словам Володина, это будет первой рецессией со времен пандемии коронавируса. Спикер Госдумы отреагировал на 12-й пакет санкций против России, который утвердил Совет Европейского Союза. В него вошли экспортные ограничения на чувствительные товары, индивидуальные санкции и другие ограничения. При этом Европа также планирует использовать замороженные российские активы. В Госдуме уже пообещали принять зеркальные меры, если это произойдет, передает RT.

Западные компании, которые ушли из России, потеряли более 103 миллиардов долларов. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Западные компании, объявившие об уходе из нашей страны, потеряли более 103 миллиардов долларов. Эти деньги остались в России», — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале, уточнив, что по итогам 2023 года ВВП РФ вырастет на 3% Он отметил, что в течение полугода в странах Европы ожидается падение экономики. По словам Володина, это будет первой рецессией со времен пандемии коронавируса. Спикер Госдумы отреагировал на 12-й пакет санкций против России, который утвердил Совет Европейского Союза. В него вошли экспортные ограничения на чувствительные товары, индивидуальные санкции и другие ограничения. При этом Европа также планирует использовать замороженные российские активы. В Госдуме уже пообещали принять зеркальные меры, если это произойдет, передает RT.