18 декабря 2023

Челябинцы раскупают новогодние эвкалипты вместо елок

«Ашан»: челябинцы начали ставить эвкалипты вместо елок
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние елки челябинцы решили заменить эвкалиптами Фото:

Жители Челябинска раскупают перед Новым годом праздничные эвкалипты из искусственных материалов для украшения помещений. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», атрибут вошел в пятерку самых популярных товаров декабря на праздник.

«В 2023 году пользуются популярностью искусственные цветки-эвкалипты. Этим деревом жилища вместо елок украшают жители южного полушария», — сообщили URA.RU в «Ашане».

В пятерку самых востребованных новогодних товаров также вошли елочные шары из пластика и мишура. В 2023 году популярны елочные игрушки с символикой дракона и спреи для распыления сухого искусственного снега. Из топ-5 выбыли новогодние носки: по сравнению с 2022 годом, их продажи стали скромнее.

Вместе с тем, сообщили URA.RU в гипермаркете «Ашан», общим для прошлого и нынешнего года являются незначительные продажи искусственных елей и веток, крупных рождественских фигурок. Реже других товаров приобретают также наружные гирлянды.

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Жители Челябинска раскупают перед Новым годом праздничные эвкалипты из искусственных материалов для украшения помещений. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», атрибут вошел в пятерку самых популярных товаров декабря на праздник. «В 2023 году пользуются популярностью искусственные цветки-эвкалипты. Этим деревом жилища вместо елок украшают жители южного полушария», — сообщили URA.RU в «Ашане». В пятерку самых востребованных новогодних товаров также вошли елочные шары из пластика и мишура. В 2023 году популярны елочные игрушки с символикой дракона и спреи для распыления сухого искусственного снега. Из топ-5 выбыли новогодние носки: по сравнению с 2022 годом, их продажи стали скромнее. Вместе с тем, сообщили URA.RU в гипермаркете «Ашан», общим для прошлого и нынешнего года являются незначительные продажи искусственных елей и веток, крупных рождественских фигурок. Реже других товаров приобретают также наружные гирлянды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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