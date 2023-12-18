Челябинцы раскупают новогодние эвкалипты вместо елок

Жители Челябинска раскупают перед Новым годом праздничные эвкалипты из искусственных материалов для украшения помещений. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», атрибут вошел в пятерку самых популярных товаров декабря на праздник.
«В 2023 году пользуются популярностью искусственные цветки-эвкалипты. Этим деревом жилища вместо елок украшают жители южного полушария», — сообщили URA.RU в «Ашане».
В пятерку самых востребованных новогодних товаров также вошли елочные шары из пластика и мишура. В 2023 году популярны елочные игрушки с символикой дракона и спреи для распыления сухого искусственного снега. Из топ-5 выбыли новогодние носки: по сравнению с 2022 годом, их продажи стали скромнее.
Вместе с тем, сообщили URA.RU в гипермаркете «Ашан», общим для прошлого и нынешнего года являются незначительные продажи искусственных елей и веток, крупных рождественских фигурок. Реже других товаров приобретают также наружные гирлянды.
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