Где в Тюмени дешево отдохнуть на горячих источниках в праздники

Термальные комплексы Тюмени подняли цены на новогодние праздники

На термальных курортах в новогодние каникулы ожидается ажиотаж среди горожан и гостей города Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Новый год в Тюмени

Тюменские термальные комплексы подняли цены в новогодние праздники почти в два раза. URA.RU сделало подборку, на каких горячих источниках выгоднее всего отдохнуть в январские выходные.

Самая низкая стоимость посещения горячих источников в Тюмени в комплексах «Советский» и «Аван». Цена входного билета на одного взрослого составляет 1000 рублей за пребывание до четырех часов. Обе базы будут работать в праздники в прежнем режиме без выходных.

Чуть дороже обойдется горожанам пребывание на базе отдыха «Сосновый бор». Трехчасовое посещение в горячем источнике будет стоить 1500 рублей на одного человека. База также не меняла свой режим работы.

Далее следуют источники на базе отдыха «Волна». За четыре часа пребывания в термальной воде горожанам придется заплатить 2200 рублей.

Эко-парк «Тайга» начнет свою работу со 2 января. Три часа отдыха там будут стоить горожанам 3500 рублей.

Самый дорогой отдых на горячих источниках для тюменцев и гостей города будет в комплексе «Лето Лето». Пятичасовое пребывание на территории обойдется горожанам в 4500 рублей. Также там действует тариф без ограничения времени — 5000 рублей.

Почти все представленные в обзоре базы отдыха подняли стоимость своих услуг на новогодние праздники. Особые тарифы будут действовать до окончания январских каникул.