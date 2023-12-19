Чемпионка РФ Качанова в Челябинске установила два конькобежных рекорда

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Пресс-конференция по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Челябинск, лед, спорт, конькобежцы, зимние виды спорта, коньки
Дарья Качанова установила два рекорда для челябинского катка Фото:

Конькобежка Дарья Качанова установила в Челябинске два рекорда местного катка. Как рассказала спортсменка, достижения получены в сумме спринтерского многоборья и в забеге на тысячу метров.

«Мне удалось установить два рекорда челябинского катка. В сумме спринтерского многоборья и на дистанции на тысячу метров — 1.15,83 минуты», — сообщила Качанова в интервью на сайте Олимпийского комитета России.

Для спортсменки выход на челябинский лед означал возврат к занятиям спортом после травмы. Из-за нее конькобежка вынуждена была пропустить предыдущий сезон.

В ледовом дворце «Уральская молния» Качанова выиграла все четыре дистанции. В 2021 году с таким же результатом спортсменка побеждала на чемпионате России в Иркутске.

Третий этап Кубка России по конькобежному спорту стартовал в Челябинске 30 ноября. Спортсмены соревновались в спринтерском забеге, где отличилась Качанова, и классическом многоборье. Дарья Качанова в 2022 году участвовала в зимних Олимпийских играх, является победительницей и призером чемпионатов страны, Европы и мира.

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Конькобежка Дарья Качанова установила в Челябинске два рекорда местного катка. Как рассказала спортсменка, достижения получены в сумме спринтерского многоборья и в забеге на тысячу метров. «Мне удалось установить два рекорда челябинского катка. В сумме спринтерского многоборья и на дистанции на тысячу метров — 1.15,83 минуты», — сообщила Качанова в интервью на сайте Олимпийского комитета России. Для спортсменки выход на челябинский лед означал возврат к занятиям спортом после травмы. Из-за нее конькобежка вынуждена была пропустить предыдущий сезон. В ледовом дворце «Уральская молния» Качанова выиграла все четыре дистанции. В 2021 году с таким же результатом спортсменка побеждала на чемпионате России в Иркутске. Третий этап Кубка России по конькобежному спорту стартовал в Челябинске 30 ноября. Спортсмены соревновались в спринтерском забеге, где отличилась Качанова, и классическом многоборье. Дарья Качанова в 2022 году участвовала в зимних Олимпийских играх, является победительницей и призером чемпионатов страны, Европы и мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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