Чемпионка РФ Качанова в Челябинске установила два конькобежных рекорда

Дарья Качанова установила два рекорда для челябинского катка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конькобежка Дарья Качанова установила в Челябинске два рекорда местного катка. Как рассказала спортсменка, достижения получены в сумме спринтерского многоборья и в забеге на тысячу метров.

«Мне удалось установить два рекорда челябинского катка. В сумме спринтерского многоборья и на дистанции на тысячу метров — 1.15,83 минуты», — сообщила Качанова в интервью на сайте Олимпийского комитета России.

Для спортсменки выход на челябинский лед означал возврат к занятиям спортом после травмы. Из-за нее конькобежка вынуждена была пропустить предыдущий сезон.

В ледовом дворце «Уральская молния» Качанова выиграла все четыре дистанции. В 2021 году с таким же результатом спортсменка побеждала на чемпионате России в Иркутске.

Третий этап Кубка России по конькобежному спорту стартовал в Челябинске 30 ноября. Спортсмены соревновались в спринтерском забеге, где отличилась Качанова, и классическом многоборье. Дарья Качанова в 2022 году участвовала в зимних Олимпийских играх, является победительницей и призером чемпионатов страны, Европы и мира.