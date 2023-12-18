Суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему мать и ребенка в Кургане

В Кургане мужчину, который насмерть сбил девушку и ее двухлетнего ребенка, приговорили к 4,5 года лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.
«Подсудимый свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. В счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в сообщении.
Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В августе обвиняемый, превысив максимально разрешенную скорость, не уступил дорогу на пешеходном переходе в Заозерном девушке с ребенком, из-за чего допустил наезд на них. Пешеходы скончались на месте происшествия.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.