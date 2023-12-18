18 декабря 2023

Суд вынес приговор водителю, насмерть сбившему мать и ребенка в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил водителя к 4,5 года колонии Фото:

В Кургане мужчину, который насмерть сбил девушку и ее двухлетнего ребенка, приговорили к 4,5 года лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры.

«Подсудимый свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. В счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В августе обвиняемый, превысив максимально разрешенную скорость, не уступил дорогу на пешеходном переходе в Заозерном девушке с ребенком, из-за чего допустил наезд на них. Пешеходы скончались на месте происшествия.

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В Кургане мужчину, который насмерть сбил девушку и ее двухлетнего ребенка, приговорили к 4,5 года лишения свободы. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Подсудимый свою вину признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года. В счет компенсации морального вреда с осужденного взысканы денежные средства в общей сумме 2 млн рублей. Приговор суда в законную силу не вступил», — указано в сообщении. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В августе обвиняемый, превысив максимально разрешенную скорость, не уступил дорогу на пешеходном переходе в Заозерном девушке с ребенком, из-за чего допустил наезд на них. Пешеходы скончались на месте происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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