18 декабря 2023

В Кургане обостряется конфликт между регоператором и прокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, прокурор, обвинение
Прокуратура решила добиваться действий от регоператора через суд Фото:

После того, как регоператор отказался приводить в порядок 12 мусоросортировочных площадок обустроенных с нарушениями, курганская прокуратура подала иск в суд на ООО «Чистый город». Об этом сообщает прокуратура Курганской области на своем сайте.

«В связи с непринятием региональным оператором мер по устранению данных нарушений природоохранной прокуратурой в Курганский городской суд направлено исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности по устранению вышеуказанных нарушений», — указано на сайте прокуратуры.

По данным источника URA.RU близкого к данной сфере, у компании нет денег для наведения порядка на площадках. «На сегодня убытки составляют почти 200 млн рублей. Кроме того, в арбитражном суде еще один иск прокуратуры к регоператору почти на 300 млн», — пояснил источник. По информации сервиса «СБИС», предприятие является убыточным. За 2022 год его убытков насчитано порядка 100 млн рублей, а в будущем для «Чистого города» сервис прогнозирует убытки примерно в 198 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганская природоохранная прокуратура проводила проверку, в результате которой установила, что ООО «Чистый город» использует 12 мусороперегрузочных станций в разных частях Курганской области. Станции установлены с нарушением экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства: они местами не имеют твердого покрытия, отходы не защищены от ветра и осадков сверху, нет ливневой канализации. Это приводит к распространению мусора в округе, размножению крыс и насекомых вблизи площадок, а также загрязнению почвы.

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После того, как регоператор отказался приводить в порядок 12 мусоросортировочных площадок обустроенных с нарушениями, курганская прокуратура подала иск в суд на ООО «Чистый город». Об этом сообщает прокуратура Курганской области на своем сайте. «В связи с непринятием региональным оператором мер по устранению данных нарушений природоохранной прокуратурой в Курганский городской суд направлено исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности по устранению вышеуказанных нарушений», — указано на сайте прокуратуры. По данным источника URA.RU близкого к данной сфере, у компании нет денег для наведения порядка на площадках. «На сегодня убытки составляют почти 200 млн рублей. Кроме того, в арбитражном суде еще один иск прокуратуры к регоператору почти на 300 млн», — пояснил источник. По информации сервиса «СБИС», предприятие является убыточным. За 2022 год его убытков насчитано порядка 100 млн рублей, а в будущем для «Чистого города» сервис прогнозирует убытки примерно в 198 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганская природоохранная прокуратура проводила проверку, в результате которой установила, что ООО «Чистый город» использует 12 мусороперегрузочных станций в разных частях Курганской области. Станции установлены с нарушением экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства: они местами не имеют твердого покрытия, отходы не защищены от ветра и осадков сверху, нет ливневой канализации. Это приводит к распространению мусора в округе, размножению крыс и насекомых вблизи площадок, а также загрязнению почвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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