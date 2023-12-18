В Кургане обостряется конфликт между регоператором и прокуратурой

19 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура решила добиваться действий от регоператора через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После того, как регоператор отказался приводить в порядок 12 мусоросортировочных площадок обустроенных с нарушениями, курганская прокуратура подала иск в суд на ООО «Чистый город». Об этом сообщает прокуратура Курганской области на своем сайте. «В связи с непринятием региональным оператором мер по устранению данных нарушений природоохранной прокуратурой в Курганский городской суд направлено исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности по устранению вышеуказанных нарушений», — указано на сайте прокуратуры. По данным источника URA.RU близкого к данной сфере, у компании нет денег для наведения порядка на площадках. «На сегодня убытки составляют почти 200 млн рублей. Кроме того, в арбитражном суде еще один иск прокуратуры к регоператору почти на 300 млн», — пояснил источник. По информации сервиса «СБИС», предприятие является убыточным. За 2022 год его убытков насчитано порядка 100 млн рублей, а в будущем для «Чистого города» сервис прогнозирует убытки примерно в 198 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганская природоохранная прокуратура проводила проверку, в результате которой установила, что ООО «Чистый город» использует 12 мусороперегрузочных станций в разных частях Курганской области. Станции установлены с нарушением экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства: они местами не имеют твердого покрытия, отходы не защищены от ветра и осадков сверху, нет ливневой канализации. Это приводит к распространению мусора в округе, размножению крыс и насекомых вблизи площадок, а также загрязнению почвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После того, как регоператор отказался приводить в порядок 12 мусоросортировочных площадок обустроенных с нарушениями, курганская прокуратура подала иск в суд на ООО «Чистый город». Об этом сообщает прокуратура Курганской области на своем сайте. «В связи с непринятием региональным оператором мер по устранению данных нарушений природоохранной прокуратурой в Курганский городской суд направлено исковое заявление о признании бездействия незаконным и возложении обязанности по устранению вышеуказанных нарушений», — указано на сайте прокуратуры. По данным источника URA.RU близкого к данной сфере, у компании нет денег для наведения порядка на площадках. «На сегодня убытки составляют почти 200 млн рублей. Кроме того, в арбитражном суде еще один иск прокуратуры к регоператору почти на 300 млн», — пояснил источник. По информации сервиса «СБИС», предприятие является убыточным. За 2022 год его убытков насчитано порядка 100 млн рублей, а в будущем для «Чистого города» сервис прогнозирует убытки примерно в 198 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганская природоохранная прокуратура проводила проверку, в результате которой установила, что ООО «Чистый город» использует 12 мусороперегрузочных станций в разных частях Курганской области. Станции установлены с нарушением экологического, санитарно-эпидемиологического законодательства: они местами не имеют твердого покрытия, отходы не защищены от ветра и осадков сверху, нет ливневой канализации. Это приводит к распространению мусора в округе, размножению крыс и насекомых вблизи площадок, а также загрязнению почвы.