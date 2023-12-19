В Челябинске ушел в отставку заместитель прокурора области Тиунов

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Прокуратура. Прием в честь Дня прокуратуры. Челябинск, тиунов вячеслав
Вячеслав Тиунов ушел на пенсию Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов в 51 год вышел в отставку. По данным URA.RU, он отслужил положенный для пенсии срок. Информацию о нем уже сняли с официального сайта регионального надзорного ведомства.

«Тиунов ушел на заслуженную пенсию. Его заявление об отставке приняли в Москве», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там кадровые вопросы не комментируют.

Тиунов более 25 лет отработал в органах прокуратуры. Большую часть карьеры провел в Кемеровской области. В Челябинскую область он прибыл в 2019 году. С того времени занимал должность заместителя прокурора области.

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Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов в 51 год вышел в отставку. По данным URA.RU, он отслужил положенный для пенсии срок. Информацию о нем уже сняли с официального сайта регионального надзорного ведомства. «Тиунов ушел на заслуженную пенсию. Его заявление об отставке приняли в Москве», — рассказал источник. URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там кадровые вопросы не комментируют. Тиунов более 25 лет отработал в органах прокуратуры. Большую часть карьеры провел в Кемеровской области. В Челябинскую область он прибыл в 2019 году. С того времени занимал должность заместителя прокурора области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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