В Челябинске ушел в отставку заместитель прокурора области Тиунов

Вячеслав Тиунов ушел на пенсию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов в 51 год вышел в отставку. По данным URA.RU, он отслужил положенный для пенсии срок. Информацию о нем уже сняли с официального сайта регионального надзорного ведомства.

«Тиунов ушел на заслуженную пенсию. Его заявление об отставке приняли в Москве», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там кадровые вопросы не комментируют.

Тиунов более 25 лет отработал в органах прокуратуры. Большую часть карьеры провел в Кемеровской области. В Челябинскую область он прибыл в 2019 году. С того времени занимал должность заместителя прокурора области.