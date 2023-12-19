В Челябинске ушел в отставку заместитель прокурора области Тиунов

Заместитель прокурора Челябинской области Вячеслав Тиунов в 51 год вышел в отставку. По данным URA.RU, он отслужил положенный для пенсии срок. Информацию о нем уже сняли с официального сайта регионального надзорного ведомства.
«Тиунов ушел на заслуженную пенсию. Его заявление об отставке приняли в Москве», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой прокуратуры региона. Там кадровые вопросы не комментируют.
Тиунов более 25 лет отработал в органах прокуратуры. Большую часть карьеры провел в Кемеровской области. В Челябинскую область он прибыл в 2019 году. С того времени занимал должность заместителя прокурора области.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.