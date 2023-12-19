112: в трех московских аэропортах введен план «Ковер»

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы. stock, аэропорт, внуково, stock
Все самолеты направили в Шереметьево Фото:

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлены в Шереметьево.

«В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введен план „Ковер“», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. Уточняется, что все самолеты перенаправлены в аэропорт Шереметьево.

План «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов. Исключение касается только спасательных и военных воздушных судов.

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В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлены в Шереметьево. «В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введен план „Ковер“», — передает telegram-канал 112 со ссылкой на источник. Уточняется, что все самолеты перенаправлены в аэропорт Шереметьево. План «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов. Исключение касается только спасательных и военных воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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