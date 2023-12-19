112: в трех московских аэропортах введен план «Ковер»

Все самолеты направили в Шереметьево
В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введен план «Ковер». Все воздушные суда перенаправлены в Шереметьево.
«В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский введен план „Ковер“», — передает
План «Ковер» объявляют во время незаконного пересечения воздушных границ и при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает немедленную посадку или вывод из зоны всех гражданских самолетов. Исключение касается только спасательных и военных воздушных судов.
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