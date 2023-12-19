В Кремле раскрыли, опасен ли для России 12-й пакет санкций

Песков: Россия готовилась к 12-му пакету санкций от ЕС

19 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Россия найдет способы обхода санкций, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый 12-й пакет санкций не представляет опасности для России, страна готовилась к нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом 12-й пакет свидетельствует, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции. Что качается алмазов — это было прогнозируемо, готовились. Не думаю, что отсутствуют варианты обхода санкций. Они есть и будут реализованы», — высказался Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Со слов Пескова, он не ожидал, что Евросоюз введет ограничения против российского общества «Знание». Он назвал это «самым красноречивым свидетельством санкционного безумия». Ранее URA.RU подробно рассказывало, что вошло в новый санкционный пакет. Он был утвержден 18 декабря.

Новый 12-й пакет санкций не представляет опасности для России, страна готовилась к нему. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «В целом 12-й пакет свидетельствует, что уже, наверное, исчерпывается ресурс тех областей, где могут вводиться санкции. Что качается алмазов — это было прогнозируемо, готовились. Не думаю, что отсутствуют варианты обхода санкций. Они есть и будут реализованы», — высказался Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Со слов Пескова, он не ожидал, что Евросоюз введет ограничения против российского общества «Знание». Он назвал это «самым красноречивым свидетельством санкционного безумия». Ранее URA.RU подробно рассказывало, что вошло в новый санкционный пакет. Он был утвержден 18 декабря.