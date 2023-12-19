Мама скончавшегося 14-летнего свердловского боксера усомнилась в версии смерти

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Версия смерти боксера от черепно-мозговой травмы появилась в telergam-канале (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Мама погибшего 14-летнего боксера из Первоуральска (Свердловская область) усомнилась, что ее сын умер из-за черепно-мозговой травмы. Об этом URA.RU стало известно после беседы с женщиной.

«Пока ничего неизвестно. Результаты [судмедэкспертизы будут] через полтора месяца. [Сейчас] идет следствие. У нас много что говорят и пишут», — сказала мама подростка, отвечая на вопрос корреспондента агентства.

Версию с черепно-мозговой травмой сообщил telegram-канал Shot. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — пишет канал, ссылаясь на собственный источник. В СУ СКР по Свердловской области не дают комментариев по теме.

Трагедия произошла 17 декабря во время соревнований по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Врачи доставили его в больницу, но спасти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря. Последние новости о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

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Мама погибшего 14-летнего боксера из Первоуральска (Свердловская область) усомнилась, что ее сын умер из-за черепно-мозговой травмы. Об этом URA.RU стало известно после беседы с женщиной. «Пока ничего неизвестно. Результаты [судмедэкспертизы будут] через полтора месяца. [Сейчас] идет следствие. У нас много что говорят и пишут», — сказала мама подростка, отвечая на вопрос корреспондента агентства. Версию с черепно-мозговой травмой сообщил telegram-канал Shot. «У парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа», — пишет канал, ссылаясь на собственный источник. В СУ СКР по Свердловской области не дают комментариев по теме. Трагедия произошла 17 декабря во время соревнований по боксу в Первоуральске. Мальчик пропустил несколько ударов от соперника и потерял сознание. Врачи доставили его в больницу, но спасти не смогли. Следователи возбудили уголовное дело. Мальчика похоронят 21 декабря. Последние новости о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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