Путин: работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми

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Виды города. Курган, храм, зима, мать, материнство, ребенок
Выплата пособия по уходу за ребенком продолжится после выхода на работу Фото:

Работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми, если они возвращаются на работу до достижения ребенком полутора лет или работают на другом месте во время отпуска по уходу за ребенком. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

«Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет», — говорится в тексте закона. Отмечается, что выплата пособия также сохранится и в случае занятости в этот период на другом месте работы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

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Работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми, если они возвращаются на работу до достижения ребенком полутора лет или работают на другом месте во время отпуска по уходу за ребенком. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет», — говорится в тексте закона. Отмечается, что выплата пособия также сохранится и в случае занятости в этот период на другом месте работы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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