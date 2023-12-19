Путин: работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми

19 декабря 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Выплата пособия по уходу за ребенком продолжится после выхода на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми, если они возвращаются на работу до достижения ребенком полутора лет или работают на другом месте во время отпуска по уходу за ребенком. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет», — говорится в тексте закона. Отмечается, что выплата пособия также сохранится и в случае занятости в этот период на другом месте работы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

Работающим матерям сохранят выплаты по уходу за детьми, если они возвращаются на работу до достижения ребенком полутора лет или работают на другом месте во время отпуска по уходу за ребенком. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. «Право на получение пособия по обязательному социальному страхованию сохраняется в случае, если женщина выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет», — говорится в тексте закона. Отмечается, что выплата пособия также сохранится и в случае занятости в этот период на другом месте работы. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.