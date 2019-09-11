Участник теракта в Волгодонске, пожизненно заключенный на Урале, заявил о своем праве на убийство

Боевики с помощью взрывов угрожали полиции и армии Фото: Илья Московец © URA.RU

Северокавказский боевик Адам Деккушев, являющийся одним из организаторов взрывов домов в Москве и Волгодонске в 1999 году, заявил, что у него было право убивать. Об этом террорист рассказал в программе телеканала «Россия-1», посвященной трагедии.

«Я понимал, что если делать теракты, то для того, чтобы показать армии, ФСБ, полиции, прокуратуре угрозу, поэтому я согласился в этом участвовать. Мне говорили, если они здесь убивают, то мы тоже имеем право здесь убивать», — заявил боевик в рамках программы. Второй террорист Юсуф Крымшамхалов, также виновный в подрыве зданий, отказался давать комментарии для передачи.

В сентябре 1999 года в Москве взорвался жилой дом, в результате чего погибли 100 человек, а 690 пострадали. Вскоре аналогичная трагедия настигла Волгодонск — 19 человек погибли, более 1000 — пострадали.

Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев за участие в организации терактов получили пожизненный срок, который отбывают в колонии Соликамска «Белый лебедь». Вместе с ними в организации взрывов участвовали еще 16 человек. Десять из них были убиты, четверо получили срок, а двое по-прежнему находятся в бегах.