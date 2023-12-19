Росгвардия лишила курганцев более 1,5 тысяч единиц оружия

19 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Курганской области граждан лишили более 1,5 тысяч единиц оружия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области более полутора тысяч граждан были лишены лицензий на владение оружием. Большая часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения. Об этом сообщил начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко. «За 2023 год сотрудниками Росгвардии было проверено порядка шести тысяч владельцев оружия. Лицензий были лишены более полутора тысяч граждан. Приблизительно 85% нарушений оборота оружия составляют поздние сроки подачи заявлений на продление разрешений», — рассказал Охрименко в интервью ГТРК «Курган». Соответствующие документы необходимо подавать не позднее одного месяца до окончания срока окончания разрешения. Также Охременко отметил, что за 2023 год в Курганской области было добровольно сдано более 800 единиц оружия, несколько сотен патронов. Чаще всего, по словам начальника курганской Росгвардии, сдавали охотничья ружья. Гражданам на возмещение сданного оружия и боеприпасов правительством региона было выделено 450 тысяч рублей.

В Курганской области более полутора тысяч граждан были лишены лицензий на владение оружием. Большая часть нарушений связана с тем, что владельцы слишком поздно начинают продлевать разрешения. Об этом сообщил начальник Управления Росгвардии по Курганской области Олег Охрименко. «За 2023 год сотрудниками Росгвардии было проверено порядка шести тысяч владельцев оружия. Лицензий были лишены более полутора тысяч граждан. Приблизительно 85% нарушений оборота оружия составляют поздние сроки подачи заявлений на продление разрешений», — рассказал Охрименко в интервью ГТРК «Курган». Соответствующие документы необходимо подавать не позднее одного месяца до окончания срока окончания разрешения. Также Охременко отметил, что за 2023 год в Курганской области было добровольно сдано более 800 единиц оружия, несколько сотен патронов. Чаще всего, по словам начальника курганской Росгвардии, сдавали охотничья ружья. Гражданам на возмещение сданного оружия и боеприпасов правительством региона было выделено 450 тысяч рублей.