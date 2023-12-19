В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов, посадивших самолет в поле

В «Уральских авиалиниях» опровергли слухи об увольнении пилотов

19 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

В руководстве авиакомпании заявили, что не предлагали уволиться пилотам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Информация о том, что пилотам авиакомпании «Уральских авиалиний» Эдуарду Семенову и Сергею Белову, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться, не соответствует действительности. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, опровергая, по сути, слова родственников одного из пилотов. «Расследование Росавиации еще не закончено, только после его окончания будет приниматься решение, что с ними делать. Много слухов [вокруг этой темы], это неправда, что им предложили уволиться. Пока мы ничего не можем им запретить. Они в принципе не летают, так как идет расследование», — добавил Скуратов. Ранее Анна Семенова — супруга одного из пилотов — написала обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на то, что ее мужу и его коллеге предложили уволиться по собственному желанию. Сразу после этого в «Уральские авиалинии» приехала проверка из Москвы. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле. У лайнера не сработала гидравлика закрылок, и пилоты приняли решение садить судно в поле. Росавиация организовала проверку по факту происшествия и выявила 15 ошибок.

Информация о том, что пилотам авиакомпании «Уральских авиалиний» Эдуарду Семенову и Сергею Белову, посадившим самолет в поле под Новосибирском, предложили уволиться, не соответствует действительности. Об этом на встрече с журналистами заявил первый заместитель генерального директора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов, опровергая, по сути, слова родственников одного из пилотов. «Расследование Росавиации еще не закончено, только после его окончания будет приниматься решение, что с ними делать. Много слухов [вокруг этой темы], это неправда, что им предложили уволиться. Пока мы ничего не можем им запретить. Они в принципе не летают, так как идет расследование», — добавил Скуратов. Ранее Анна Семенова — супруга одного из пилотов — написала обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на то, что ее мужу и его коллеге предложили уволиться по собственному желанию. Сразу после этого в «Уральские авиалинии» приехала проверка из Москвы. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле. У лайнера не сработала гидравлика закрылок, и пилоты приняли решение садить судно в поле. Росавиация организовала проверку по факту происшествия и выявила 15 ошибок.