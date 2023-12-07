«Уральские авиалинии» проверяют на фоне скандала с увольнением пилотов

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Подписание бессрочного соглашения между ФК «Урал» и «Уральскими авиалиниями». Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, макет самолета
Пилотам самолета, посадившим самолет в пшеничном поле, предложили уйти по собственному желанию Фото:
новость из сюжета
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

В авиакомпании «Уральские авиалинии» началась проверка комиссии из Москвы, сообщил URA.RU осведомленный источник. Она проходит на фоне обращения к президенту РФ Владимиру Путину жены одного из пилотов, которых попросили уволиться из компании по собственному желанию после аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.

Разобраться в ситуации главу государства просила супруга Эдуарда Семенова Анна. По данным URA.RU, женщина получила ответ из приемной президента 4 декабря, в нем говорилось, что обращение переадресовано в Росавиацию. На следующий день в «Уральские авиалинии» приехала комиссия из Москвы.

По другой версии, проверка может быть плановой — в рамках разбирательств по делу о том, оправдана ли была посадка самолета в поле. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что информация не соответствует действительности.

Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле. У лайнера не сработала гидравлика закрылок, и пилоты приняли решение садить судно в поле. Росавиация организовала проверку по факту происшествия и выявила 15 ошибок. На днях стало известно, что пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. За летчиков вступились в профсоюзе летного состава России.

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В авиакомпании «Уральские авиалинии» началась проверка комиссии из Москвы, сообщил URA.RU осведомленный источник. Она проходит на фоне обращения к президенту РФ Владимиру Путину жены одного из пилотов, которых попросили уволиться из компании по собственному желанию после аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском. Разобраться в ситуации главу государства просила супруга Эдуарда Семенова Анна. По данным URA.RU, женщина получила ответ из приемной президента 4 декабря, в нем говорилось, что обращение переадресовано в Росавиацию. На следующий день в «Уральские авиалинии» приехала комиссия из Москвы. По другой версии, проверка может быть плановой — в рамках разбирательств по делу о том, оправдана ли была посадка самолета в поле. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что информация не соответствует действительности. Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле. У лайнера не сработала гидравлика закрылок, и пилоты приняли решение садить судно в поле. Росавиация организовала проверку по факту происшествия и выявила 15 ошибок. На днях стало известно, что пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. За летчиков вступились в профсоюзе летного состава России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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