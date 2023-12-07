«Уральские авиалинии» проверяют на фоне скандала с увольнением пилотов

В авиакомпании «Уральские авиалинии» началась проверка комиссии из Москвы, сообщил URA.RU осведомленный источник. Она проходит на фоне обращения к президенту РФ Владимиру Путину жены одного из пилотов, которых попросили уволиться из компании по собственному желанию после аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском.
Разобраться в ситуации главу государства просила супруга Эдуарда Семенова Анна. По данным URA.RU, женщина получила ответ из приемной президента 4 декабря, в нем говорилось, что обращение переадресовано в Росавиацию. На следующий день в «Уральские авиалинии» приехала комиссия из Москвы.
По другой версии, проверка может быть плановой — в рамках разбирательств по делу о том, оправдана ли была посадка самолета в поле. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что информация не соответствует действительности.
Утром 12 сентября самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в новосибирском поле. У лайнера не сработала гидравлика закрылок, и пилоты приняли решение садить судно в поле. Росавиация организовала проверку по факту происшествия и выявила 15 ошибок. На днях стало известно, что пилотам Сергею Белову и Эдуарду Семенову предложили уволиться по собственному желанию. За летчиков вступились в профсоюзе летного состава России.
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