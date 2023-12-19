Армия и оружие Путин почтил память бойцов СВО минутой молчания 19 декабря 2023 в 15:35 Размер текста - 17 + Владимир Путин почтил память бойцов СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В знак уважения памяти бойцов СВО, президент России Владимир Путин провел минуту молчания. Российский лидер выразил благодарность российским военным за службу. «Прошу почтить память минутой молчания», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он также выразил благодарность военным за их службу и добросовестное выполнение своих обязанностей, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО. В знак уважения памяти бойцов СВО, президент России Владимир Путин провел минуту молчания. Российский лидер выразил благодарность российским военным за службу. «Прошу почтить память минутой молчания», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он также выразил благодарность военным за их службу и добросовестное выполнение своих обязанностей, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям