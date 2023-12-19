Путин почтил память бойцов СВО минутой молчания

Владимир Путин почтил память бойцов СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В знак уважения памяти бойцов СВО, президент России Владимир Путин провел минуту молчания. Российский лидер выразил благодарность российским военным за службу.
«Прошу почтить память минутой молчания», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он также выразил благодарность военным за их службу и добросовестное выполнение своих обязанностей, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО.
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