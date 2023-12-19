Путин почтил память бойцов СВО минутой молчания

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин почтил память бойцов СВО Фото:
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В знак уважения памяти бойцов СВО, президент России Владимир Путин провел минуту молчания. Российский лидер выразил благодарность российским военным за службу.

«Прошу почтить память минутой молчания», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он также выразил благодарность военным за их службу и добросовестное выполнение своих обязанностей, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО.

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В знак уважения памяти бойцов СВО, президент России Владимир Путин провел минуту молчания. Российский лидер выразил благодарность российским военным за службу. «Прошу почтить память минутой молчания», — заявил Путин. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия 24». Он также выразил благодарность военным за их службу и добросовестное выполнение своих обязанностей, особо отметив тех, кто работает в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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