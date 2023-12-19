Политика Путин поставил военные задачи на 2024 год Путин: до конца года поставят 15 пусковых установок «Ярс» и «Авангард» 19 декабря 2023 в 15:50 Размер текста - 17 + Владимир Путин обозначил военные задачи на 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота. «В условиях появления новых рисков выросла роль ядерной триады. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок «ЯРС» и «Авангард», — сказал Путина в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Президент добавил, что стране предстоит продолжить создавать для армии флота перспективное будущее. Кроме того, третьей задачей Путин обозначил оснащение всем необходимым войск СВО. Достигнуты показатели в оснащении ядерной триады, их поставки в войска с прошлым годом увеличились в трое, в целом оборонный заказ будет выполнен по итогам года на 98%, заключил глава государства. Президент РФ Владимир Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота. «В условиях появления новых рисков выросла роль ядерной триады. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок «ЯРС» и «Авангард», — сказал Путина в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Президент добавил, что стране предстоит продолжить создавать для армии флота перспективное будущее. Кроме того, третьей задачей Путин обозначил оснащение всем необходимым войск СВО. Достигнуты показатели в оснащении ядерной триады, их поставки в войска с прошлым годом увеличились в трое, в целом оборонный заказ будет выполнен по итогам года на 98%, заключил глава государства. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям