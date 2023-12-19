Президент РФ Владимир Путин поставил военные задачи на 2024 год. Он отметил роль ядерной триады, а также заявил о продолжении перспективного будущего для армии флота.
«В условиях появления новых рисков выросла роль ядерной триады. До конца года будут поставлены 15 пусковых установок «ЯРС» и «Авангард», — сказал Путина в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу, трансляция велась в эфире телеканала Россия 24. Президент добавил, что стране предстоит продолжить создавать для армии флота перспективное будущее.
Кроме того, третьей задачей Путин обозначил оснащение всем необходимым войск СВО. Достигнуты показатели в оснащении ядерной триады, их поставки в войска с прошлым годом увеличились в трое, в целом оборонный заказ будет выполнен по итогам года на 98%, заключил глава государства.
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