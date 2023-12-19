В Челябинске 200 рабочих замерзают в цехах

Рабочим приходится работать в цехах при низких температурах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В цехах производственной компании «ЧТЗ» (ПК «ЧТЗ») в Челябинске замерзают около 200 рабочих. Как URA.RU сообщил технический инспектор труда ЦК профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения (АСМ) России Юрий Войтенко, после обращений сотрудников к администрации предприятия ситуация начала меняться.

«Около 200 сотрудников ПК „ЧТЗ“ замерзают на рабочем месте. Температура в нескольких цехах предприятия в морозы падала до минусовых значений. После обращений к гендиректору Андрею Водопьянову предпринят ряд мер: стало теплее», — уточнил URA.RU Войтенко.

Если первоначально температура доходила до минус пяти градусов, теперь воздух в цехах прогрелся до плюс пяти. Речь идет, по крайней мере, о двух механических цехах тракторного завода. Как рассказали в профсоюзе, проблема связана с низким уровнем подготовки предприятия к отопительному сезону.

«В 2023 году руководство приняло решение перейти с внутренней системы отопления на отопление городской системы. Но не провело обновления внутренних сетей, которое было запланировано. Поэтому когда началась подача тепла, устаревшие коммуникации не выдержали высокого давления. Трубы начали выходить из строя, и работники оказались в холодных цехах», — пояснил Войтенко.

В настоящий момент руководство завода повышает температуру с помощью электроприборов. Опасность в том, что это увеличило нагрузку на электросети, которые могут не выдержать, заявили в профсоюзе, в случае похолодания на улице.

Председатель областного профсоюза работников АСМ РФ и глава профсоюзной организации завода Олег Косых сказал, что в условиях дефицита кадров ситуация недопустимая. Фактически предприятие, заявил собеседник URA.RU, находится на грани остановки. В пресс-службе завода обращение URA.RU за комментарием осталось без ответа.

Завод входит в группу «Тракторными заводами» из Чебоксар. Разделение бизнеса ЧТЗ произошло летом 2022 года.