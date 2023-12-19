В Челябинской области на 77% выросли цены на рынке промышленной недвижимости

В Челябинской области аренда промышленных объектов выросла до 107 тысяч рублей

19 декабря 2023 в 16:13 Размер текста - 17 +

В Челябинске стоимость аренды промышленной недвижимости выросла до 237 тысяч рублей за квадрат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года цена за аренду квадратного метра промышленного объекта в среднем выросла на 77% до 107 тысяч рублей за объект, а аренда участков промышленного назначения увеличилась в цене на 13% до 25 тысяч рублей за участок. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области аренда сотки земли промышленного назначения в Челябинской области за год выросла на 13%, а квадратного метра промышленного объекта — выросла на 77%. На данный момент в регионе аренда промышленной недвижимости составляет в среднем 107 тысяч рублей за объект, 237 тысяч рублей за квадрат, аренда земли промышленного назначения — 25 тысяч рублей за объект, за аренду квадратного метра в среднем придется отдать 1 тысячу 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, в Челябинской области, как и в других городах России, средний размер сдаваемых в аренду участков увеличился на четверть — с 20 до 25 соток. Цена за объект выросла на 3%, при этом месячная ставка за аренду сотки в 2023 году по сравнению с осенью 2022 года снизилась на 18%. Средняя площадь объекта увеличилась на 20% — с 500 до 600 квадратных метров, а цена за квадрат прибавила 17%. В целом по России к началу декабря дороже всего сотка на участке под предприятие промышленного назначения стоила в Дагестане (550 тысяч рублей), Татарстане (420 тысяч рублей), Краснодарском и Ставропольском краях (370 и 275 тысяч рублей соответственно). Дешевле всего сотка в Челябинской (50 тысяч рублей), Саратовской (52 тысячи рублей), Смоленской, Тверской и Ульяновской областях (по 56 тысяч рублей). На рынке продажи коммерческих объектов промышленного назначения лидеры частично отличаются. Дороже всего квадратный метр такой недвижимости стоит в Московской области (40 тысяч рублей за квадратный метр), Татарстане (27 тысяч рублей за квадратный метр) и Ленинградской области (25 тысяч рублей за квадрат). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года цена за аренду квадратного метра промышленного объекта в среднем выросла на 77% до 107 тысяч рублей за объект, а аренда участков промышленного назначения увеличилась в цене на 13% до 25 тысяч рублей за участок. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области аренда сотки земли промышленного назначения в Челябинской области за год выросла на 13%, а квадратного метра промышленного объекта — выросла на 77%. На данный момент в регионе аренда промышленной недвижимости составляет в среднем 107 тысяч рублей за объект, 237 тысяч рублей за квадрат, аренда земли промышленного назначения — 25 тысяч рублей за объект, за аренду квадратного метра в среднем придется отдать 1 тысячу 250 рублей», — рассказали в пресс-службе. Также аналитики отметили, в Челябинской области, как и в других городах России, средний размер сдаваемых в аренду участков увеличился на четверть — с 20 до 25 соток. Цена за объект выросла на 3%, при этом месячная ставка за аренду сотки в 2023 году по сравнению с осенью 2022 года снизилась на 18%. Средняя площадь объекта увеличилась на 20% — с 500 до 600 квадратных метров, а цена за квадрат прибавила 17%. В целом по России к началу декабря дороже всего сотка на участке под предприятие промышленного назначения стоила в Дагестане (550 тысяч рублей), Татарстане (420 тысяч рублей), Краснодарском и Ставропольском краях (370 и 275 тысяч рублей соответственно). Дешевле всего сотка в Челябинской (50 тысяч рублей), Саратовской (52 тысячи рублей), Смоленской, Тверской и Ульяновской областях (по 56 тысяч рублей). На рынке продажи коммерческих объектов промышленного назначения лидеры частично отличаются. Дороже всего квадратный метр такой недвижимости стоит в Московской области (40 тысяч рублей за квадратный метр), Татарстане (27 тысяч рублей за квадратный метр) и Ленинградской области (25 тысяч рублей за квадрат).