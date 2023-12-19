Шойгу: СВО сплотила армию и народ

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Четыре тысячи студентов из РФ записались в добровольцы, заявил Сергей Шойгу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация успешно сплотила российскую армию и народ. Более 4000 российских студентов приняли академический отпуск и стали добровольцами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«СВО сплотила армию и народ. Более 4000 российских студентов взяли академический отпуск и стали добровольцами», — рассказал Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что количество иностранных наемников участвующих в конфликте сократилось в шесть раз. Вся страна выражает свою поддержку Вооруженным силам РФ и объединяется вокруг руководства государства. Многие граждане лично от себя отправляют гуманитарную помощь нуждающимся в зоне СВО, отметил Шойгу.

Глава Минобороны также выразил благодарность волонтерам за создание дополнительных производств, включая изготовление беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты, например, изготовили более 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, спасая жизни бойцам, а также активно сдают донорскую кровь, заключил Сергей Шойгу.

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Спецоперация успешно сплотила российскую армию и народ. Более 4000 российских студентов приняли академический отпуск и стали добровольцами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «СВО сплотила армию и народ. Более 4000 российских студентов взяли академический отпуск и стали добровольцами», — рассказал Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что количество иностранных наемников участвующих в конфликте сократилось в шесть раз. Вся страна выражает свою поддержку Вооруженным силам РФ и объединяется вокруг руководства государства. Многие граждане лично от себя отправляют гуманитарную помощь нуждающимся в зоне СВО, отметил Шойгу. Глава Минобороны также выразил благодарность волонтерам за создание дополнительных производств, включая изготовление беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты, например, изготовили более 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, спасая жизни бойцам, а также активно сдают донорскую кровь, заключил Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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