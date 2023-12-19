Шойгу: СВО сплотила армию и народ

19 декабря 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Четыре тысячи студентов из РФ записались в добровольцы, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация успешно сплотила российскую армию и народ. Более 4000 российских студентов приняли академический отпуск и стали добровольцами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «СВО сплотила армию и народ. Более 4000 российских студентов взяли академический отпуск и стали добровольцами», — рассказал Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что количество иностранных наемников участвующих в конфликте сократилось в шесть раз. Вся страна выражает свою поддержку Вооруженным силам РФ и объединяется вокруг руководства государства. Многие граждане лично от себя отправляют гуманитарную помощь нуждающимся в зоне СВО, отметил Шойгу. Глава Минобороны также выразил благодарность волонтерам за создание дополнительных производств, включая изготовление беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты, например, изготовили более 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, спасая жизни бойцам, а также активно сдают донорскую кровь, заключил Сергей Шойгу.

Спецоперация успешно сплотила российскую армию и народ. Более 4000 российских студентов приняли академический отпуск и стали добровольцами. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «СВО сплотила армию и народ. Более 4000 российских студентов взяли академический отпуск и стали добровольцами», — рассказал Шойгу. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что количество иностранных наемников участвующих в конфликте сократилось в шесть раз. Вся страна выражает свою поддержку Вооруженным силам РФ и объединяется вокруг руководства государства. Многие граждане лично от себя отправляют гуманитарную помощь нуждающимся в зоне СВО, отметил Шойгу. Глава Минобороны также выразил благодарность волонтерам за создание дополнительных производств, включая изготовление беспилотных летательных аппаратов, маскировочных сетей и экипировки. Российские студенты, например, изготовили более 50 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, спасая жизни бойцам, а также активно сдают донорскую кровь, заключил Сергей Шойгу.