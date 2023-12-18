Житель ХМАО отдал миллион рублей вымогателям с сайта интим-услуг

19 декабря 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Житель Когалыма хотел заказать интим-услуги, но угодил в ловушку мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Когалыма лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Полиция Югры сообщила, что вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта. «57-летний заявитель рассказал полицейским, что он в состоянии алкогольного опьянения нашел интернет-сайт по оказанию интимных услуг и попытался вызвать девушку. Спустя полтора месяца потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что девушкам с сайта заблокировали счета и потребовал деньги для их разблокирования: мужчина несколько раз переводил денежные средства аферистам и лишился более миллиона рублей», — указано в публикации ведомства. Аферисты знали личные данные потерпевшего и угрожали, что найдут его и его родственников. По факту вымогательства завели уголовное дело. Полиция устанавливает личности мошенников. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Мошенник представился криминальным авторитетом Сургута и требовал перевести деньги.

Житель Когалыма лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Полиция Югры сообщила, что вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта. «57-летний заявитель рассказал полицейским, что он в состоянии алкогольного опьянения нашел интернет-сайт по оказанию интимных услуг и попытался вызвать девушку. Спустя полтора месяца потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что девушкам с сайта заблокировали счета и потребовал деньги для их разблокирования: мужчина несколько раз переводил денежные средства аферистам и лишился более миллиона рублей», — указано в публикации ведомства. Аферисты знали личные данные потерпевшего и угрожали, что найдут его и его родственников. По факту вымогательства завели уголовное дело. Полиция устанавливает личности мошенников. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Мошенник представился криминальным авторитетом Сургута и требовал перевести деньги.