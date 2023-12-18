18 декабря 2023

Житель ХМАО отдал миллион рублей вымогателям с сайта интим-услуг

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Житель Когалыма хотел заказать интим-услуги, но угодил в ловушку мошенников Фото:

Житель Когалыма лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Полиция Югры сообщила, что вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта.

«57-летний заявитель рассказал полицейским, что он в состоянии алкогольного опьянения нашел интернет-сайт по оказанию интимных услуг и попытался вызвать девушку. Спустя полтора месяца потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что девушкам с сайта заблокировали счета и потребовал деньги для их разблокирования: мужчина несколько раз переводил денежные средства аферистам и лишился более миллиона рублей», — указано в публикации ведомства.

Аферисты знали личные данные потерпевшего и угрожали, что найдут его и его родственников. По факту вымогательства завели уголовное дело. Полиция устанавливает личности мошенников.

Ранее URA.RU писало, что полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Мошенник представился криминальным авторитетом Сургута и требовал перевести деньги.

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Житель Когалыма лишился миллиона рублей после того, как попытался вызвать девушку для оказания интим-услуг через интернет. Полиция Югры сообщила, что вымогатели требовали деньги для разблокировки счетов женщин с сайта. «57-летний заявитель рассказал полицейским, что он в состоянии алкогольного опьянения нашел интернет-сайт по оказанию интимных услуг и попытался вызвать девушку. Спустя полтора месяца потерпевшему позвонил неизвестный, который сообщил, что девушкам с сайта заблокировали счета и потребовал деньги для их разблокирования: мужчина несколько раз переводил денежные средства аферистам и лишился более миллиона рублей», — указано в публикации ведомства. Аферисты знали личные данные потерпевшего и угрожали, что найдут его и его родственников. По факту вымогательства завели уголовное дело. Полиция устанавливает личности мошенников. Ранее URA.RU писало, что полиция Сургутского района (ХМАО) устанавливает личность мужчины, подозреваемого в вымогательстве денег у пользователя сайта интим-услуг. Мошенник представился криминальным авторитетом Сургута и требовал перевести деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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