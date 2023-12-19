Путин прокомментировал возможность войны с США и Европой

Путин: РФ не имеет планов вступать в военный конфликт с Западом

Россия была втянута Западом в украинский конфликт, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с Европой и США. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Да зачем нам эти страны НАТО? И в будущем не нужны будут», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в результате разрыва отношений с Россией, они достигли своих целей. Москва была умышленно втянута Западом в украинский конфликт. США «растащили» РФ и Европу, в связи с этим европейские страны сейчас испытывают финансовые проблемы, заключил президент России.