Путин прокомментировал возможность войны с США и Европой

Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с Европой и США. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.
«Мы не собираемся воевать с Европой. Да зачем нам эти страны НАТО? И в будущем не нужны будут», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в результате разрыва отношений с Россией, они достигли своих целей. Москва была умышленно втянута Западом в украинский конфликт. США «растащили» РФ и Европу, в связи с этим европейские страны сейчас испытывают финансовые проблемы, заключил президент России.
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