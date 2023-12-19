Путин прокомментировал возможность войны с США и Европой

Путин: РФ не имеет планов вступать в военный конфликт с Западом
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Россия была втянута Западом в украинский конфликт, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с Европой и США. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«Мы не собираемся воевать с Европой. Да зачем нам эти страны НАТО? И в будущем не нужны будут», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в результате разрыва отношений с Россией, они достигли своих целей. Москва была умышленно втянута Западом в украинский конфликт. США «растащили» РФ и Европу, в связи с этим европейские страны сейчас испытывают финансовые проблемы, заключил президент России.

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Россия не имеет намерений вступать в военный конфликт с Европой и США. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «Мы не собираемся воевать с Европой. Да зачем нам эти страны НАТО? И в будущем не нужны будут», — заявил Путин. Трансляцию выступления ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в результате разрыва отношений с Россией, они достигли своих целей. Москва была умышленно втянута Западом в украинский конфликт. США «растащили» РФ и Европу, в связи с этим европейские страны сейчас испытывают финансовые проблемы, заключил президент России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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