Путин при камерах не стал отвечать Украине «определенным жестом»

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
На Украине не захотели действовать в рамках закона, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине в 2014 году устроили госпереворот, не желая менять власть законными способами. Россия настаивала на втором варианте, но в ответ ей «показывали неприличные жесты». Президент РФ Владимир Путин отказался демонстрировать данные жесты в присутствии камер во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства.

«Там была масса проблем на Украине. Ну зачем госпереворот? Идите на выборы! О чем нам постоянно говорили? По закону и конституции. Нет желания здесь, камеры работают, жесты определенные показывать, но вы понимаете, какие жесты мне хочется показать. Вот, что они нам показали», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в тот момент участники госпереворота осознали, что просто «свинтить» Украину не получится.

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На Украине в 2014 году устроили госпереворот, не желая менять власть законными способами. Россия настаивала на втором варианте, но в ответ ей «показывали неприличные жесты». Президент РФ Владимир Путин отказался демонстрировать данные жесты в присутствии камер во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «Там была масса проблем на Украине. Ну зачем госпереворот? Идите на выборы! О чем нам постоянно говорили? По закону и конституции. Нет желания здесь, камеры работают, жесты определенные показывать, но вы понимаете, какие жесты мне хочется показать. Вот, что они нам показали», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в тот момент участники госпереворота осознали, что просто «свинтить» Украину не получится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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