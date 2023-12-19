Путин при камерах не стал отвечать Украине «определенным жестом»

19 декабря 2023 в 16:54 Размер текста - 17 +

На Украине не захотели действовать в рамках закона, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине в 2014 году устроили госпереворот, не желая менять власть законными способами. Россия настаивала на втором варианте, но в ответ ей «показывали неприличные жесты». Президент РФ Владимир Путин отказался демонстрировать данные жесты в присутствии камер во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «Там была масса проблем на Украине. Ну зачем госпереворот? Идите на выборы! О чем нам постоянно говорили? По закону и конституции. Нет желания здесь, камеры работают, жесты определенные показывать, но вы понимаете, какие жесты мне хочется показать. Вот, что они нам показали», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в тот момент участники госпереворота осознали, что просто «свинтить» Украину не получится.

На Украине в 2014 году устроили госпереворот, не желая менять власть законными способами. Россия настаивала на втором варианте, но в ответ ей «показывали неприличные жесты». Президент РФ Владимир Путин отказался демонстрировать данные жесты в присутствии камер во время выступления на расширенном заседании коллегии российского оборонного ведомства. «Там была масса проблем на Украине. Ну зачем госпереворот? Идите на выборы! О чем нам постоянно говорили? По закону и конституции. Нет желания здесь, камеры работают, жесты определенные показывать, но вы понимаете, какие жесты мне хочется показать. Вот, что они нам показали», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что в тот момент участники госпереворота осознали, что просто «свинтить» Украину не получится.