18 декабря 2023

В ХМАО экс-инспектор ДПС пойдет в суд за то, что не наказал водителя грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд ГИБДД на улице Декабристов. Екатеринбург, нарушители, гибдд, инспектор дпс, планшет, база данных
Сотрудник полиции не стал привлекать водителя грузовика к ответственности Фото:

В ХМАО прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ДПС, который не привлек к ответственности водителя грузовика, выехавшего на линию без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«При проверке документов выяснилось, что транспортное средство перед выпуском на линию не зарегистрировано в установленном порядке и не был проведен должный технический осмотр автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. Бывший сотрудник ДПС ради повышения рабочих показателей не стал привлекать водителя грузовика к административной ответственности.

Экс-инспектор внес в протоколы ложные сведения об автомобиле. Транспорт при этом находился за пределами округа. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями.

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В ХМАО прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ДПС, который не привлек к ответственности водителя грузовика, выехавшего на линию без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «При проверке документов выяснилось, что транспортное средство перед выпуском на линию не зарегистрировано в установленном порядке и не был проведен должный технический осмотр автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. Бывший сотрудник ДПС ради повышения рабочих показателей не стал привлекать водителя грузовика к административной ответственности. Экс-инспектор внес в протоколы ложные сведения об автомобиле. Транспорт при этом находился за пределами округа. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский суд. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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