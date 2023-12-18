В ХМАО экс-инспектор ДПС пойдет в суд за то, что не наказал водителя грузовика

В ХМАО прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инспектора ДПС, который не привлек к ответственности водителя грузовика, выехавшего на линию без необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«При проверке документов выяснилось, что транспортное средство перед выпуском на линию не зарегистрировано в установленном порядке и не был проведен должный технический осмотр автомобиля», — сообщает пресс-служба ведомства. Бывший сотрудник ДПС ради повышения рабочих показателей не стал привлекать водителя грузовика к административной ответственности.
Экс-инспектор внес в протоколы ложные сведения об автомобиле. Транспорт при этом находился за пределами округа. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сотрудники ГИБДД набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями.
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