26 ноября 2023

В ХМАО сотрудники ГИБДД набрали взяток на миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Общая сумма взяток составила более миллиона рублей Фото:

Двое бывших сотрудников ГИБДД в Кондинском районе набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району совместно с инспектором дорожно-патрульной службы в период с 2019 г. по 2021 г. получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций и водителей за беспрепятственный проезд крупногабаритных грузовых автомобилей через посты ДПС в Кондинском районе без разрешений», — сообщает пресс-служба ведомства. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отметили, что общая сумма взяток составила более миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму. Его приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность.

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Двое бывших сотрудников ГИБДД в Кондинском районе набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району совместно с инспектором дорожно-патрульной службы в период с 2019 г. по 2021 г. получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций и водителей за беспрепятственный проезд крупногабаритных грузовых автомобилей через посты ДПС в Кондинском районе без разрешений», — сообщает пресс-служба ведомства. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отметили, что общая сумма взяток составила более миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму. Его приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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