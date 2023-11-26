В ХМАО сотрудники ГИБДД набрали взяток на миллион рублей

27 ноября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Общая сумма взяток составила более миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое бывших сотрудников ГИБДД в Кондинском районе набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району совместно с инспектором дорожно-патрульной службы в период с 2019 г. по 2021 г. получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций и водителей за беспрепятственный проезд крупногабаритных грузовых автомобилей через посты ДПС в Кондинском районе без разрешений», — сообщает пресс-служба ведомства. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отметили, что общая сумма взяток составила более миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму. Его приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность.

Двое бывших сотрудников ГИБДД в Кондинском районе набрали взяток на миллион рублей. Их будут судить за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. «Заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по Кондинскому району совместно с инспектором дорожно-патрульной службы в период с 2019 г. по 2021 г. получали незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций и водителей за беспрепятственный проезд крупногабаритных грузовых автомобилей через посты ДПС в Кондинском районе без разрешений», — сообщает пресс-служба ведомства. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО отметили, что общая сумма взяток составила более миллиона рублей. Уголовное дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что скандально известный экс-чиновник из ХМАО получил срок после работы в Крыму. Его приговорили к 8 годам заключения за взятки и халатность.