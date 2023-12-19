Соратник Ройзмана*, убивший пенсионерку, попросил смягчить наказание

Экс-депутат екатеринбургской гордумы Кинев попросился в колонию-поселение

19 декабря 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Кинева приговорили к 16 годам колонии строгого режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попытался смягчить режим отбывания наказания. Но позже он отказался от этой затеи, рассказали в Свердловском областном суде. Кинев считается соратником экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). «В октябре этого года Кинев вновь обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о замене ему вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд в удовлетворении отказал. Осужденный обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но в последний момент жалобу отозвал», — пояснили в пресс-службе. В 2013 году пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к тогда еще мэру Ройзману и попросила поселить в ее доме престарелых. Ройзман поручил заняться этим Киневу, позже пенсионерка пожаловалась на депутата, заявив, что тот пытался переписать ее квартиру на себя. Позднее Ледовскую нашли мертвой. Следователи доказали, что заказчиком убийства выступил Кинев. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попытался смягчить режим отбывания наказания. Но позже он отказался от этой затеи, рассказали в Свердловском областном суде. Кинев считается соратником экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом). «В октябре этого года Кинев вновь обратился в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила с ходатайством о замене ему вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд в удовлетворении отказал. Осужденный обжаловал постановление в Свердловском областном суде, но в последний момент жалобу отозвал», — пояснили в пресс-службе. В 2013 году пенсионерка Ольга Ледовская обратилась к тогда еще мэру Ройзману и попросила поселить в ее доме престарелых. Ройзман поручил заняться этим Киневу, позже пенсионерка пожаловалась на депутата, заявив, что тот пытался переписать ее квартиру на себя. Позднее Ледовскую нашли мертвой. Следователи доказали, что заказчиком убийства выступил Кинев. *Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов