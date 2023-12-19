Депутат ГД Лисовский: в России продают почти самые дешевые яйца в мире

Депутат Сергей Лисовский отметил, что дешевле яйца только в Бангладеше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России взлетели цены на куриные яйца

Цена на яйцо в России в пересчете на доллар является почти самой низкой в мире. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский.

«У нас самые дешевые яйца во всем мире, если пересчитать на доллар. Только в Бангладеше продают более дешевые яйца, чем в России», — сообщил Лисовский.

Он отметил, что последние десять лет цены на яйца были очень низкими, а сейчас их уже невозможно удержать: себестоимость резко выросла, из-за чего и цена начала расти. Однако Лисовский добавил, что и в такой ситуации, цена на яйцо в России остается одной из самых низких в мире.

По данным Росстата, с начала года яйца подорожали на 46,18%. В Курганской области цена на яйца выросла на 30%.