Депутат ГД Лисовский: в России продают почти самые дешевые яйца в мире

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Конференция ЕР. Курган , лисовский сергей
Депутат Сергей Лисовский отметил, что дешевле яйца только в Бангладеше Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на куриные яйца

Цена на яйцо в России в пересчете на доллар является почти самой низкой в мире. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский.

«У нас самые дешевые яйца во всем мире, если пересчитать на доллар. Только в Бангладеше продают более дешевые яйца, чем в России», — сообщил Лисовский.

Он отметил, что последние десять лет цены на яйца были очень низкими, а сейчас их уже невозможно удержать: себестоимость резко выросла, из-за чего и цена начала расти. Однако Лисовский добавил, что и в такой ситуации, цена на яйцо в России остается одной из самых низких в мире.

По данным Росстата, с начала года яйца подорожали на 46,18%. В Курганской области цена на яйца выросла на 30%.

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Цена на яйцо в России в пересчете на доллар является почти самой низкой в мире. Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский. «У нас самые дешевые яйца во всем мире, если пересчитать на доллар. Только в Бангладеше продают более дешевые яйца, чем в России», — сообщил Лисовский. Он отметил, что последние десять лет цены на яйца были очень низкими, а сейчас их уже невозможно удержать: себестоимость резко выросла, из-за чего и цена начала расти. Однако Лисовский добавил, что и в такой ситуации, цена на яйцо в России остается одной из самых низких в мире. По данным Росстата, с начала года яйца подорожали на 46,18%. В Курганской области цена на яйца выросла на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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