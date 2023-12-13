Замгубернатора Гаврин усилит контроль за ростом цен на яйца в Кургане. Видео

14 декабря 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Сергей Гаврин заявил, что информация по завышению цен будет отправляться в ФАС и прокуратуру Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Замгубернатора Курганской области Сергей Гаврин усилит контроль за торговыми сетями в городе из-за роста цен на яйца в регионе. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовано в telegram-канале областного правительства. «Правительство Курганской области не может напрямую влиять на цены продовольственной линейки. Совместно с представителями Росстата был выявлен рост цены на 30% на куриные яйца. <…> В преддверии Нового года мониторинг цен на продовольственные товары будет усилен. В случае выявления факта завышения стоимости информация будет отправлена в ФАС и прокуратуру Курганской области», — говорит Гаврин. Ведомство рекомендовало торговым сетям не допускать факты завышения цен на социально-значимые продукты. Кроме этого, замгубернатора отмечает, что с целью исключения посредничества торговых сетей правительство Курганской области регулярно проводит продовольственные ярмарки с участием местных сельхозпроизводителей. Также отмечается, что они будут проведены во всех муниципальных образованиях региона, а подробная информация о датах проведения появится на сайте каждого из них. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на десяток яиц в Кургане превысила исторический пик в 100 рублей. По данным на 14 декабря, стоимость данного продукта увеличилась на 11% и достигла 121 рубля. Также ранее замгубернатора Сергей Гаврин провел рабочую встречу с бизнесменами и заставил объясняться из-за подорожания яиц. Представители торговых сетей отвечали, что цены зависят от производителей и поставщиков из других регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Замгубернатора Курганской области Сергей Гаврин усилит контроль за торговыми сетями в городе из-за роста цен на яйца в регионе. Об этом он сообщил в видео, которое опубликовано в telegram-канале областного правительства. «Правительство Курганской области не может напрямую влиять на цены продовольственной линейки. Совместно с представителями Росстата был выявлен рост цены на 30% на куриные яйца. <…> В преддверии Нового года мониторинг цен на продовольственные товары будет усилен. В случае выявления факта завышения стоимости информация будет отправлена в ФАС и прокуратуру Курганской области», — говорит Гаврин. Ведомство рекомендовало торговым сетям не допускать факты завышения цен на социально-значимые продукты. Кроме этого, замгубернатора отмечает, что с целью исключения посредничества торговых сетей правительство Курганской области регулярно проводит продовольственные ярмарки с участием местных сельхозпроизводителей. Также отмечается, что они будут проведены во всех муниципальных образованиях региона, а подробная информация о датах проведения появится на сайте каждого из них. Ранее URA.RU писало, что средняя цена на десяток яиц в Кургане превысила исторический пик в 100 рублей. По данным на 14 декабря, стоимость данного продукта увеличилась на 11% и достигла 121 рубля. Также ранее замгубернатора Сергей Гаврин провел рабочую встречу с бизнесменами и заставил объясняться из-за подорожания яиц. Представители торговых сетей отвечали, что цены зависят от производителей и поставщиков из других регионов.