Росстат: рост цен на яйца ускорился до 4,6%

Рост цен на яйца в России ускорился до 4,6%. Об этом говорится в мониторинге цен Росстата с 5 по 11 декабря.
«За период с 5 по 11 декабря 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,6%», — указано в
На ноябрь, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 15%. В Совете Федерации ожидают, что цены стабилизируются весной 2024 года. В Минсельхозе ожидают снижения цен после поставок яиц из Турции и Азербайджана. Сейчас в среднем по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость, заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко.
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