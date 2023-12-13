Росстат: рост цен на яйца ускорился до 4,6%

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Яйца. Екатеринбург, яйца, ценники, витрина, десяток, кассета яиц
Средняя стоимость яиц в РФ — 120 рублей Фото:

Рост цен на яйца в России ускорился до 4,6%. Об этом говорится в мониторинге цен Росстата с 5 по 11 декабря.

«За период с 5 по 11 декабря 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,6%», — указано в отчете. Он опубликован на сайте ведомства. Всего с начала года яйца подорожали на 46,18%.

На ноябрь, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 15%. В Совете Федерации ожидают, что цены стабилизируются весной 2024 года. В Минсельхозе ожидают снижения цен после поставок яиц из Турции и Азербайджана. Сейчас в среднем по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость, заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко.

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Рост цен на яйца в России ускорился до 4,6%. Об этом говорится в мониторинге цен Росстата с 5 по 11 декабря. «За период с 5 по 11 декабря 2023 г. выросли цены: на яйца куриные — на 4,6%», — указано в отчете. Он опубликован на сайте ведомства. Всего с начала года яйца подорожали на 46,18%. На ноябрь, по данным Росстата, куриные яйца подорожали на 15%. В Совете Федерации ожидают, что цены стабилизируются весной 2024 года. В Минсельхозе ожидают снижения цен после поставок яиц из Турции и Азербайджана. Сейчас в среднем по России минимальная цена за десяток составляет на сегодня от 120 рублей и выше. Дешевле — уже редкость, заявил президент Агропродовольственного фонда «СВОЕ» Андрей Даниленко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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