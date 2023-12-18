Экс-советник губернатора ЯНАО получила пост в департаменте образования

Экс-советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова получила пост заместителя директора в департаменте образования. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства.
«Александра Кирксова 30 ноября была включена в управленческий резерв округа на должность заместителя директора департамента образования ЯНАО. В настоящее время ее назначение утверждено», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. На официальном сайте назначение Кирксовой пока не отражено.
Источники URA.RU предрекали экс-чиновнице пост главы департамента образования ЯНАО. Кирксова зарекомендовала себя как жесткий управленец, ее назначение может быть связано с необходимостью решения проблемных вопросов в образовании.
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