18 декабря 2023

Экс-советник губернатора ЯНАО получила пост в департаменте образования

Александра Кирксова получила должность зама главы департамента образования ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александра Кирксова получила пост зама директора депобразования ЯНАО Фото:
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Экс-советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова получила пост заместителя директора в департаменте образования. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства.

«Александра Кирксова 30 ноября была включена в управленческий резерв округа на должность заместителя директора департамента образования ЯНАО. В настоящее время ее назначение утверждено», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. На официальном сайте назначение Кирксовой пока не отражено.

Источники URA.RU предрекали экс-чиновнице пост главы департамента образования ЯНАО. Кирксова зарекомендовала себя как жесткий управленец, ее назначение может быть связано с необходимостью решения проблемных вопросов в образовании.

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Экс-советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова получила пост заместителя директора в департаменте образования. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства. «Александра Кирксова 30 ноября была включена в управленческий резерв округа на должность заместителя директора департамента образования ЯНАО. В настоящее время ее назначение утверждено», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. На официальном сайте назначение Кирксовой пока не отражено. Источники URA.RU предрекали экс-чиновнице пост главы департамента образования ЯНАО. Кирксова зарекомендовала себя как жесткий управленец, ее назначение может быть связано с необходимостью решения проблемных вопросов в образовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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