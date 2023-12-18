Политика Власть Экс-советник губернатора ЯНАО получила пост в департаменте образования Александра Кирксова получила должность зама главы департамента образования ЯНАО 19 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 + Александра Кирксова получила пост зама директора депобразования ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Экс-советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова получила пост заместителя директора в департаменте образования. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства. «Александра Кирксова 30 ноября была включена в управленческий резерв округа на должность заместителя директора департамента образования ЯНАО. В настоящее время ее назначение утверждено», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. На официальном сайте назначение Кирксовой пока не отражено. Источники URA.RU предрекали экс-чиновнице пост главы департамента образования ЯНАО. Кирксова зарекомендовала себя как жесткий управленец, ее назначение может быть связано с необходимостью решения проблемных вопросов в образовании. Экс-советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова получила пост заместителя директора в департаменте образования. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в пресс-службе окружного правительства. «Александра Кирксова 30 ноября была включена в управленческий резерв округа на должность заместителя директора департамента образования ЯНАО. В настоящее время ее назначение утверждено», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. На официальном сайте назначение Кирксовой пока не отражено. Источники URA.RU предрекали экс-чиновнице пост главы департамента образования ЯНАО. Кирксова зарекомендовала себя как жесткий управленец, ее назначение может быть связано с необходимостью решения проблемных вопросов в образовании. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям