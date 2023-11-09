Александру Кирксову прочат на пост главы депобразования Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В ЯНАО обсуждают возвращение во власть экс-советника губернатора Александры Кирксовой. Как сообщают источники URA.RU, чиновницу, которая собиралась переезжать в Москву, прочат на пост главы департамента образования вместо Марины Кравец.

«Александра Кирксова может занять должность директора департамента образования вместо Марины Кравец», — сообщил инсайдер. При этом, как отмечают источники, педагогического образования Кирксова не имеет, но зарекомендовала себя как жесткий управленец, способный провести зачистку в проблемном департаменте.

В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента образования Марина Кравец собирается в отставку. Также аппарат губернатора покинула Александра Кирксова, которой, по инсайдерской информации, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предлагал должность заместителя губернатора.