09 ноября 2023

Экс-советник губернатора станет главой депобразования. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Кирксову прочат на пост главы депобразования Фото:
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В ЯНАО обсуждают возвращение во власть экс-советника губернатора Александры Кирксовой. Как сообщают источники URA.RU, чиновницу, которая собиралась переезжать в Москву, прочат на пост главы департамента образования вместо Марины Кравец.

«Александра Кирксова может занять должность директора департамента образования вместо Марины Кравец», — сообщил инсайдер. При этом, как отмечают источники, педагогического образования Кирксова не имеет, но зарекомендовала себя как жесткий управленец, способный провести зачистку в проблемном департаменте.

В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента образования Марина Кравец собирается в отставку. Также аппарат губернатора покинула Александра Кирксова, которой, по инсайдерской информации, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предлагал должность заместителя губернатора.

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В ЯНАО обсуждают возвращение во власть экс-советника губернатора Александры Кирксовой. Как сообщают источники URA.RU, чиновницу, которая собиралась переезжать в Москву, прочат на пост главы департамента образования вместо Марины Кравец. «Александра Кирксова может занять должность директора департамента образования вместо Марины Кравец», — сообщил инсайдер. При этом, как отмечают источники, педагогического образования Кирксова не имеет, но зарекомендовала себя как жесткий управленец, способный провести зачистку в проблемном департаменте. В пресс-службу правительства агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента образования Марина Кравец собирается в отставку. Также аппарат губернатора покинула Александра Кирксова, которой, по инсайдерской информации, глава ЯНАО Дмитрий Артюхов предлагал должность заместителя губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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