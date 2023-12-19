Каждый свердловчанин получит подарок от властей

Свердловчан ждут презенты в честь 90-летия области
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, урал, сувенир
Свердловчане сами смогут выбрать подарок от властей Фото:

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) предложила вручить в 2024 году каждому жителю региона подарок в честь 90-летия области. Об этом заявил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, передает корреспондент URA.RU с заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Мы планируем провести опрос и выяснить, что люди хотели бы получить на память. Может, памятную медаль или какую-то иную вещь, которая будет напоминать, что человек был свидетелем 90-летия Свердловской области», — заявил Ветлужских.

Идею поддержал областной Союз промышленников и предпринимателей. Голосование пройдет на платформе обратной связи портала «Госуслуги». На выбор предоставляется пять вариантов — магнит на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок.

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Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) предложила вручить в 2024 году каждому жителю региона подарок в честь 90-летия области. Об этом заявил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, передает корреспондент URA.RU с заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Мы планируем провести опрос и выяснить, что люди хотели бы получить на память. Может, памятную медаль или какую-то иную вещь, которая будет напоминать, что человек был свидетелем 90-летия Свердловской области», — заявил Ветлужских. Идею поддержал областной Союз промышленников и предпринимателей. Голосование пройдет на платформе обратной связи портала «Госуслуги». На выбор предоставляется пять вариантов — магнит на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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