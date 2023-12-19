Каждый свердловчанин получит подарок от властей

Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) предложила вручить в 2024 году каждому жителю региона подарок в честь 90-летия области. Об этом заявил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, передает корреспондент URA.RU с заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
«Мы планируем провести опрос и выяснить, что люди хотели бы получить на память. Может, памятную медаль или какую-то иную вещь, которая будет напоминать, что человек был свидетелем 90-летия Свердловской области», — заявил Ветлужских.
Идею поддержал областной Союз промышленников и предпринимателей. Голосование пройдет на платформе обратной связи портала «Госуслуги». На выбор предоставляется пять вариантов — магнит на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок.
Федерация профсоюзов Свердловской области (ФПСО) предложила вручить в 2024 году каждому жителю региона подарок в честь 90-летия области. Об этом заявил председатель ФПСО Андрей Ветлужских, передает корреспондент URA.RU с заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. «Мы планируем провести опрос и выяснить, что люди хотели бы получить на память. Может, памятную медаль или какую-то иную вещь, которая будет напоминать, что человек был свидетелем 90-летия Свердловской области», — заявил Ветлужских. Идею поддержал областной Союз промышленников и предпринимателей. Голосование пройдет на платформе обратной связи портала «Госуслуги». На выбор предоставляется пять вариантов — магнит на холодильник, чехол для смартфона, памятная медаль, значок и брелок.