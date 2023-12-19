Свердловский замгубернатора дал особое поручение из-за потепления

Из-за резких перепадов температуры — от плюса днем до минуса вечером — на дорогах может появиться гололед. В связи с этим коммунальные службы переходят в усиленный режим работы. С таким поручением выступил первый заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков.
«Для борьбы с гололедом готово почти 248 тысяч кубометров пескосоляной смеси. На дороги области в смену выйдет 400 спецмашин, которые будут обеспечивать предобработку проезжей части и бороться с последствиями погоды. И вы будьте осторожны на дорогах. Не время лихачить», — написал пост в своем telegram-канале Шмыков.
Синоптики обещают, что потепление придет на большую часть региона, за исключением севера и востока. Средняя температура в Свердловской области составит от -5 до -10 градусов.
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