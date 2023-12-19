Свердловский замгубернатора дал особое поручение из-за потепления

Свердловские коммунальные службы переходят в усиленный режим работы
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
На дорогах будут сыпать песок с солью, чтобы защитить пешеходов от падений Фото:

Из-за резких перепадов температуры — от плюса днем до минуса вечером — на дорогах может появиться гололед. В связи с этим коммунальные службы переходят в усиленный режим работы. С таким поручением выступил первый заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков.

«Для борьбы с гололедом готово почти 248 тысяч кубометров пескосоляной смеси. На дороги области в смену выйдет 400 спецмашин, которые будут обеспечивать предобработку проезжей части и бороться с последствиями погоды. И вы будьте осторожны на дорогах. Не время лихачить», — написал пост в своем telegram-канале Шмыков.

Синоптики обещают, что потепление придет на большую часть региона, за исключением севера и востока. Средняя температура в Свердловской области составит от -5 до -10 градусов.

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Из-за резких перепадов температуры — от плюса днем до минуса вечером — на дорогах может появиться гололед. В связи с этим коммунальные службы переходят в усиленный режим работы. С таким поручением выступил первый заместитель свердловского губернатора Алексей Шмыков. «Для борьбы с гололедом готово почти 248 тысяч кубометров пескосоляной смеси. На дороги области в смену выйдет 400 спецмашин, которые будут обеспечивать предобработку проезжей части и бороться с последствиями погоды. И вы будьте осторожны на дорогах. Не время лихачить», — написал пост в своем telegram-канале Шмыков. Синоптики обещают, что потепление придет на большую часть региона, за исключением севера и востока. Средняя температура в Свердловской области составит от -5 до -10 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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