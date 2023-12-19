ХК «Югра» проведет в Сургуте несколько матчей ВХЛ

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Хоккей Югра-Сибирь. Ханты - Мансийск, хк югра
Для проведения матчей пришлось переоборудовать ледовую площадку Фото:

В январе 2024 года ХК «Югра» проведет в Сургуте два матча в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ и один благотворительный со сборной города. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем tg-канале.

«Ледовый дворец спорта готов к приему и организации матчей Чемпионата OLIMBET Всероссийской хоккейной лиги — Кубок Шелкового пути. Для этого хоккейная площадка была приведена в соответствие с требованиями ВХЛ», — указано в посте.

Первые встречи ВХЛ пройдут 27 и 29 января 2024 года. ХК «Югра» сразится с командой «Норильск» и красноярский «Сокол». Но перед этим окружной хоккейный клуб проведет в городе благотворительный матч. «4 января 2024 года в Ледовом дворце спорта состоится благотворительный матч между ХК „Югра“ и сборной Сургута», — сказано в посте главы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте планируют проводить домашние матчи ХК «Югра». Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко во время инспекции городской Ледового дворца Сургута.

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В январе 2024 года ХК «Югра» проведет в Сургуте два матча в рамках всероссийского Чемпионата ВХЛ и один благотворительный со сборной города. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем tg-канале. «Ледовый дворец спорта готов к приему и организации матчей Чемпионата OLIMBET Всероссийской хоккейной лиги — Кубок Шелкового пути. Для этого хоккейная площадка была приведена в соответствие с требованиями ВХЛ», — указано в посте. Первые встречи ВХЛ пройдут 27 и 29 января 2024 года. ХК «Югра» сразится с командой «Норильск» и красноярский «Сокол». Но перед этим окружной хоккейный клуб проведет в городе благотворительный матч. «4 января 2024 года в Ледовом дворце спорта состоится благотворительный матч между ХК „Югра“ и сборной Сургута», — сказано в посте главы. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте планируют проводить домашние матчи ХК «Югра». Об этом сообщил генеральный директор клуба Василий Филипенко во время инспекции городской Ледового дворца Сургута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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