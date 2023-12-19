В Нижневартовске назвали район, который застроят по новому формату

В Нижневартовске новый район застроят по проекту «Югорский стандарт»

В Нижневартовске новый район застроят по проекту «Югорский стандарт» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) новый район на улице Ханты-Мансийской будут застраивать по проекту «Югорский стандарт» в рамках комплексного развития территории. Этот механизм в муниципалитете будут применять впервые. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры.

«По кварталу К-2 [на улице Ханты-Мансийской] у нас есть уже отыгранный победитель — это застройщик ДСК-1. Здесь будет впервые в городе реализовано КРТ и соответственно Югорский стандарт. И сейчас продолжаем работу по кварталу Б и 33 району. По этим территориям тоже подготавливаем документы», — пояснил журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев.

«Югорский стандарт» — свод принципов, которые разработали в регионе для обновления облика городов ХМАО. Он призван решать задачи комплексного развития территорий при их застройке, сделав районы комфортными для людей.

«Если раньше, в 20-м веке, типовое жилье было результатом ускоренной застройки без особой заботы о комфорте граждан, то теперь типовая среда должна стать удобной, продуманной до мелочей и отвечающей нуждам современного человека. Так вот, в Югорском стандарте она должна отвечать нуждам не абстрактного жителя России, а югорчанина — то есть запросам семей жителей ХМАО во всем их разнообразии (например, с учетом нужд маломобильных групп)», — прокомментировал агентству эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО запускают программу по изменению облика городов. Тогда говорилось, что этот процесс должен начаться с реализации проекта «Югорский стандарт»