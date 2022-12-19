Власти ХМАО запускают программу по изменению облика городов

20 декабря 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Для работы нужно минимум три миллиарда рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В 2023 году в Югре ожидается запуск программы по пространственному развитию и формированию комфортной городской среды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. «Деньги в госпрограмму „Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды“ пока не получены (должны заложить не меньше трех млрд рублей на пять лет) и я могу мечтать только о работе над ней. После январских праздников, уже в 2023 году с их поступлением все будет понятно», — рассказала Семенова.



Программа по изменению внешнего облика городов должна начаться с реализации проекта «Югорский стандарт». В этом документе будут прописаны требования к типам жилой застройки, принципам формирования кварталов, архитектуре и колористическим решениям. В нем будут предусмотрены правила благоустройства (например, правила размещения наружной рекламы) и прописан дизайн-код городов, то есть требования к архитектурной стилистике.



Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО осенью был создан департамент пространственного развития и архитектуры. Его возглавила специалист из Санкт-Петербурга — Виктория Семенова.

В 2023 году в Югре ожидается запуск программы по пространственному развитию и формированию комфортной городской среды. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента пространственного развития и архитектуры ХМАО Виктория Семенова. «Деньги в госпрограмму „Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды“ пока не получены (должны заложить не меньше трех млрд рублей на пять лет) и я могу мечтать только о работе над ней. После январских праздников, уже в 2023 году с их поступлением все будет понятно», — рассказала Семенова. Программа по изменению внешнего облика городов должна начаться с реализации проекта «Югорский стандарт». В этом документе будут прописаны требования к типам жилой застройки, принципам формирования кварталов, архитектуре и колористическим решениям. В нем будут предусмотрены правила благоустройства (например, правила размещения наружной рекламы) и прописан дизайн-код городов, то есть требования к архитектурной стилистике. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве ХМАО осенью был создан департамент пространственного развития и архитектуры. Его возглавила специалист из Санкт-Петербурга — Виктория Семенова.