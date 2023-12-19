Пермяков зовут работать на заводе в Ленобласти за зарплату в 300 тысяч

Завод в Тихвине ищет в Пермском крае рабочих на зарплату в 300 тысяч рублей

19 декабря 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Предприятие предлагает трудоустройство специалистам из других регионов (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области. В связи с расширением предприятию требуются десятки новых сотрудников, поэтому работу предлагают и соискателям из других регионов. Уровень заработной платы на заводе — от 50 тысяч рублей. Есть вакансии с зарплатой в 300 тысяч рублей. Столько на заводе обещают платить обрубщикам, которые обрабатывают механические детали. «Тихвинский вагоностроительный завод в связи с расширением предлагает работу жителям Пермского края. Предприятию требуются обрубщики. Обязанности заключаются в механической обработке изделий после завершения отливки, устранение излишков и дефектов на заготовках. „Белая“ заработная плата до 300 тысяч рублей. Единовременная выплата на обустройство иногородних в размере 10 тысяч рублей», — сообщает кадровая служба завода на сайте бесплатных объявлений. Рабочим также обещают компенсировать затраты на обеды в заводской столовой в размере 160 рублей за смену. Жить им предлагают в заводском общежитии коридорного типа. При аренде жилья сотрудникам положена компенсация в 10 тысяч рублей ежемесячно на весь период работы. Тихвинский вагоностроительный завод выпускает более 20 различных модификаций полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ нового поколения. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Санкт-Петербурге. Уровень заработной платы на заводе составляет 120 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Пермского края предлагают трудоустроиться на Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области. В связи с расширением предприятию требуются десятки новых сотрудников, поэтому работу предлагают и соискателям из других регионов. Уровень заработной платы на заводе — от 50 тысяч рублей. Есть вакансии с зарплатой в 300 тысяч рублей. Столько на заводе обещают платить обрубщикам, которые обрабатывают механические детали. «Тихвинский вагоностроительный завод в связи с расширением предлагает работу жителям Пермского края. Предприятию требуются обрубщики. Обязанности заключаются в механической обработке изделий после завершения отливки, устранение излишков и дефектов на заготовках. „Белая“ заработная плата до 300 тысяч рублей. Единовременная выплата на обустройство иногородних в размере 10 тысяч рублей», — сообщает кадровая служба завода на сайте бесплатных объявлений. Рабочим также обещают компенсировать затраты на обеды в заводской столовой в размере 160 рублей за смену. Жить им предлагают в заводском общежитии коридорного типа. При аренде жилья сотрудникам положена компенсация в 10 тысяч рублей ежемесячно на весь период работы. Тихвинский вагоностроительный завод выпускает более 20 различных модификаций полувагонов, вагонов-хопперов и вагонов-платформ нового поколения. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Санкт-Петербурге. Уровень заработной платы на заводе составляет 120 тысяч рублей.