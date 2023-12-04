Оборонный завод зовет пермяков на работу, обещая 120 тысяч и билеты в театр

АО «Силовые машины» зовет пермяков работать в Петербурге за зарплату в 120 000
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Новые сотрудники должны обладать опытом работы на станках с программным управлением (архивное фото) Фото:

Жителей Пермского края зовут присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Санкт-Петербурге. Работодатель готов платить зарплату до 120 тысяч рублей. Такую сумму предлагают слесарям по сборке металлоконструкций. Также новых сотрудников обещают поощрять билетами на концерты, в музеи и театры.

«Компания „Силовые машины“, входящая в реестр оборонно-промышленного комплекса предлагает жителям Пермского края переезд в Санкт-Петербург для постоянной работы. Вакансии слесарей по сборке металлоконструкций. Уровень зарплаты — 120 тысяч рублей. Предлагаем различные льготы и поощрения, в том числе компенсацию аренды жилья и билеты в театр, музеи, концерты и на экскурсии», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Уточняется, что новые сотрудники должны обладать опытом работы на станках с программным управлением и уметь читать чертежи. Также работникам придется принимать участие в решении сложных управленческих задач. Акционерное общество «Силовые машины» занимается проектированием, изготовлением и поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Предприятие входит в ООО «Севергрупп», совладельцем которого является российский долларовый миллиардер Алексей Мордашов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на оборонном судостроительном заводе в городе Зеленодольске Республики Татарстан. За вахту в 26 дней обещают платить более 150 тысяч рублей.

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Жителей Пермского края зовут присмотреться к вакансиям на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Силовые машины» в Санкт-Петербурге. Работодатель готов платить зарплату до 120 тысяч рублей. Такую сумму предлагают слесарям по сборке металлоконструкций. Также новых сотрудников обещают поощрять билетами на концерты, в музеи и театры. «Компания „Силовые машины“, входящая в реестр оборонно-промышленного комплекса предлагает жителям Пермского края переезд в Санкт-Петербург для постоянной работы. Вакансии слесарей по сборке металлоконструкций. Уровень зарплаты — 120 тысяч рублей. Предлагаем различные льготы и поощрения, в том числе компенсацию аренды жилья и билеты в театр, музеи, концерты и на экскурсии», — сообщается в описаниях вакансий на сайте бесплатных объявлений. Уточняется, что новые сотрудники должны обладать опытом работы на станках с программным управлением и уметь читать чертежи. Также работникам придется принимать участие в решении сложных управленческих задач. Акционерное общество «Силовые машины» занимается проектированием, изготовлением и поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций. Предприятие входит в ООО «Севергрупп», совладельцем которого является российский долларовый миллиардер Алексей Мордашов. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают работу вахтовым методом на оборонном судостроительном заводе в городе Зеленодольске Республики Татарстан. За вахту в 26 дней обещают платить более 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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