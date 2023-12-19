Сбежавший из РФ Даня Милохин хочет вернуться в Москву

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Тиктокер Даня Милохин мечтает вернуться в Россию
Тиктокер Даня Милохин мечтает вернуться в Россию Фото:

Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин, который бежал из России, выразил желание вернуться в Москву. Во время прямого эфира на платформе Twitch он признался, что сильно скучает по России и хочет вновь побывать в столице.

«Реально, пора в Москву. Все-таки — Родина…», — заявил Милохин во время эфира на Twitch. Он добавил, что планирует возвращение после нового года. Блогер отметил, что хотя ему очень нравится в Дубае, в Москве находятся его друзья и коллеги.

Милохин признался, что очень соскучился по Москве и готов отправиться туда уже сейчас. Однако он сомневается, что его примут с улыбкой, поэтому пока решил отправиться в Казахстан, чтобы насладиться «русским вайбом», заключил тиктокер.

Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре решил вернуться. Однако его возвращение было сорвано после высказываний в поддержку Украины. Тиктокер искренне не понимает, почему его россияне выражают ненависть к нему, передают «Дни.ру».

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Блогер, тиктокер и певец Даня Милохин, который бежал из России, выразил желание вернуться в Москву. Во время прямого эфира на платформе Twitch он признался, что сильно скучает по России и хочет вновь побывать в столице. «Реально, пора в Москву. Все-таки — Родина…», — заявил Милохин во время эфира на Twitch. Он добавил, что планирует возвращение после нового года. Блогер отметил, что хотя ему очень нравится в Дубае, в Москве находятся его друзья и коллеги. Милохин признался, что очень соскучился по Москве и готов отправиться туда уже сейчас. Однако он сомневается, что его примут с улыбкой, поэтому пока решил отправиться в Казахстан, чтобы насладиться «русским вайбом», заключил тиктокер. Блогер Даня Милохин покинул Россию в 2022 году, но в сентябре решил вернуться. Однако его возвращение было сорвано после высказываний в поддержку Украины. Тиктокер искренне не понимает, почему его россияне выражают ненависть к нему, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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